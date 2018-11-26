Antalya'nın ilk yerel televizyonunun kurucu kadrosu bir araya geldi

Antalya’nın ilk Yerel Televizyonu olan Kanal VIP Televizyonu’nun kurucu kadrosu, 26 yıl sonra ilk kez görüştüler.

Antalya'nın ilk yerel televizyonunun kurucu kadrosu bir araya geldi
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TÜRKİYE'DE özel televizyonların kurulmaya başlamasıyla birlikte Antalya’da da 1992 yılında yayın hayatına başlayan bugünkü V TV’nin ilk kuruluşu olan Kanal VIP Televizyonu, Akdeniz’in basın dünyasına damga vurarak, bölge televizyonu olan E TV ile diğer medya kuruluşlarının yayına başlamasını sağlamıştı. İş insanı ve Muratpaşa Belediyesi meclis üyesi Cemal Öner ile Gazeteci Kamer Durdu’nun birlikte resmi kuruluşunu yaptığı VIP TV’nin eski kadrosu, 26 yıl sonra kahvaltıda bir araya geldi. Kurucu kadro kahvaltıda 26 yıl önceye gitti

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