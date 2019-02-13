Antalya'nın ilk roketi 'Alya' İNOVATSO'da üretiliyor

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun ocak ayında hizmete açılan İnovasyon Merkezi'nde (İNOVATSO) Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Antalya Temsilciliği üyesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çetin, İNOVATSO, ATSO'nun Ziaat Bankası ile konut ve küçük otellerin renovasyonuna yönelik ucuz kredi çalışması, Antalya Kültür Sanat (AKS), Saklıkent'ten düzenlenen Kar-Sür-Yüz etkinliği ve ATSO'nun bu yıl içinde planladığı Ekonomi 4.0 Zirvesi konularında bilgi verdi. ATSO Başkanı Davut Çetin, İNOVATSO'nun kullanımı için sanayici, akademisyen ve öğrencilere de çağrıda bulundu.

ÜÇ ATÖLYEDE PROTOTİP ÖNCELİK

İNOVATSO'nun hayallerin ve fikirlerin prototipe döndüğü bir alan olduğunu belirten Çetin, “En önceliğimiz zaten prototip oluşturmak. Çünkü bugün sanayide de en büyük sıkıntılarımızdan biri prototip oluşturmak. Biz prototipleme amacıyla yola çıktık ve elektronik, yazılım ve mekanik üç atölyemiz var. Hepsinde de temel prototipleme için gerekli olan araçlar bulunuyor. Bundan sonraki süreçte tamamen kullanıcıların talepleriyle araç parkı genişleyecek. Burası temel gereksinim, bir prototip oluşturacağı yer" dedi.

24 SAAT AÇIK

İNOVATSO'nun 1 milyon liranın üzerinde bir yatırım olduğunu, ihtiyaç halinde gerekli malzemelerin alımının süreceğini açıklayan Davut Çetin, kısa sürede dört girişimci ve bir firma ile münferit kullanıcıların merkezi kullanmaya başladığını anlattı. Çok cüzi paralara abonelik sistemi uygulandığını da belirten Çetin, “Günlük 10 lira, aylık 20 lira, yıllık 120 lira. 24 saat açık ve özellikle yazılımcılar geceleri de çalışabiliyor. Aylık ve yıllık kullanıcılar bir kartla 24 saat kullanabiliyor. Geceleri sadece mekanik atölyesi kapalı oluyor, iş sağlığı güvenliği açısından. Üyeler etkinlik ve eğitimlerden ücretsiz yararlanabiliyor" dedi.

WİFİ KUTUSU ÜRETİLDİ

İNOVATSO'nun kentte network oluşturmak ve işbirliği açısından da büyük önem taşıdığını dile getiren Davut Çetin, “Amaçlarımızdan biri de bir eko sistem oluşturmak. Yani bir fikriniz var, üç boyutlu yazıcıyı kullanmak istiyorsunuz ama daha önce kullanmadıysanız fikri üç boyutlu yazıcıya çevirmek o kadar kolay değil. Bir örneği yaşandı, bir üyemiz wifi kutu üzerine çalışıyordu, kalemle çizmiş fikri var ama üç boyutlu yazıcıya çeviremeyecek. Bir üniversite öğrencisi mesela kullanmayı biliyor, ikisi beraber çalışarak somut olarak dört günde ürünü çıkardılar. Bir network oluştu" dedi.

ÜCRETSİZ OFİSLER

İNOVATSO'dan yararlanmak isteyenler için yaş aralığı olmadığını, çocukların da kullanabileceğini ifade eden Davut Çetin, ayrıca çocuklara yönelik bir eğitim programı hazırlanacağını kaydetti. Merkezde firmalara ayrılmış ofislerin de ücretsiz kullanılabildiğini belirten Çetin, “Home ofis çok çalışan var Antalya'da. İstanbul'daki yazılım firmaları veya sahada bağımsız çalışanlar için. Örneğin Vodafone'la bir çalışmamız var. Tamamen inovatif yönde çalışanlara ücretsiz tahsis ediliyor. Bir firmamız 3-8 yaş çocuklar üzerine kodlama üzerine çalışıyor. Tablet ya da telefon kullanmadan elektronik bir devreyle kodlama üretiyorlar. Ön kuluçka sahası diyebiliriz" diye konuştu.

YAPAY ZEKAYA UYGUN ALTYAPI

Yazılım bölümünün, yapay zekaya uygun bir altyapı ve bağımsız güçlü bir internet ağına sahip olduğunu kaydeden Çetin, görüntü işleme üzerine güçlü ekran kartları, termal ve dijital kameralar, mekanik bölümünde kıvırma makineleri, matkaplar, tornalar, kesmeler ve Antalya'da tek olan CNC makinesinin bulunduğunu dile getirdi. Çetin, “Prototip üretecek olan sanayici veya öğrenci burada gelip prototipini üretip götürebilecek. Burada bir eksiğimiz kaldı üç boyutlu tarayıcı, o da alınacak. Öğrenciler gelip kullanabilir, robotik takımlar burada ürün geliştirebiliyor" dedi.

ALYA TUZ GÖLÜ'NDEN FIRLATILACAK

Öğrencilere malzeme desteği verdiklerini de açıklayan Çetin, İnovasyon Merkezi'nden yararlanılması için hem üniversite hem de sanayicilere yönelik tanıtım ve duyuru çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çetin, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden bir grup öğrencinin kurduğu Gökçen Roket Takımı'nın, İNOVATSO'daki altyapıyı da kullanarak İstanbul Teknofest kapsamında Antalya için bir roket hazırlığına başladıklarını duyurdu. Çetin, Antalya'nın ilk roketi olacak 'Alya'nın Tuz Gölü'nden fırlatılacağını dile getirdi.

AKS'YE 60 BİN ZİYARETÇİ

Açılışı Picasso sergisiyle yapılan AKS'de verimi bu yıl almaya başladıklarını belirten Çetin, “Antalya'da bir şey çok çabuk olmuyor. Sergiyi bugüne kadar 60 bin kişi gezdi, 4-5 bin kişi para ödedi. O halde bile bana kızıyorlar niye 7.5 lira diye. Sinema 20 liraya yakın. Geleceksin 3 saat Picasso, Andy Warhol'u gezeceksin, şimdiki portreler üniversite hocalarının söylediği portre ve otoportre konusunda ders verilebilecek kalitede bir sergi var şu an. Ama bunlar maalesef Antalya'da yeni yeni oturuyor. Pera bana 10 yıl dedi, bu kültür anca oluşur dedi. Picasso geldiğinde bile kimse inanmadı, bunlar gerçek mi, orijinal mi diye sordular. Malaga'daki doğduğu evden geldi" dedi.

KAR-SÜR-YÜZ EN İYİ ETKİNLİKTİ

Saklıkent'ten kayakla başlayıp, bisikletle sahile iniş ve Konyaaltı sahilinde yüzmeyle sona eren Beyazdan Maviye Kar-Yüz-Sür etkinliğinin bu zamana kadarki en iyi etkinlik olduğunu belirten Davut Çetin, “Çok etkilendim. Üç yıl boyunca ara ara konuştum, bu şehirde aynı anda hem kayak yapılabiliyor hem denize girilebiliyor diye. Yurtdışında da her seferinde anlattık ama hep lafta kaldı. Bunu görüntü olarak anlatabildiğimiz en iyi organizasyondu. Bu ilk denemeydi 20 takımla yaptık ve çoğu amatördü. Önümüzdeki yıl bunu triatlon gibi ayrı ayrı takım halinde uluslararasına açacağız. Drone görüntülerini aldık ve ITB Berlin, Moskova'ya giderken ikişer dakikalık tanıtım filmiyle bunu anlatacağız. Bir ileriki safhası da uluslararası ciddi bir organizasyon olacak" dedi.

KÜÇÜK OTELLER VE KONUTTA UCUZ KREDİ MÜJDESİ

ATSO olarak Ziraat Bankası ile üyelere yönelik hem konut hem de küçük otellerin renovasyonuna yönelik 0.98 faiz oranlı kredi görüşmesinin sürdüğünü de belirten Çetin, “Antalya'da her yeri imara açıyoruz. Yeni açılan yerlerle 75-80 bin daha konut arz edilecek. Antalya bunu 15-20 senede zor tüketir. Konut fazlası var, biz hala tarım arazilerini imara açıyoruz. Göç var ama şu anda çok fazla konut fazlamız var. 40 binin üzerinde konut fazlamız var. Bugün Ziraat Bankası ile görüştüm. Kampanya yapıp müteahhitlerin elindeki konut stoğunu eritmek istiyoruz. ATSO üyelerini kapsayacak. Aynı zamanda 500 bin liraya kadar küçük otellere renovasyon kredisi. Yenileme kredisi. İkisiyle ilgili çalışma var bankalarla çalışma var. 0,98 oran ile konut kredisi, 6 ay ödemesiz 500 bin liraya kadar da küçük otellerin yenilenmesiyle ilgili bir renovasyon kredisi çalışması yapıyoruz. Şehir otelleri. Bu şekilde konut stoğunun bir bölümünü eritebiliriz" diye konuştu.