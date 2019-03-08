Antalya'nın görünmeyen yüzünü fotoğrafladı

HAFTA sonu fotosafari için Tahtalı Dağı'na tırmanan Yılmaz Sevgül, yeni fotoğraf kitabının hazırlıklarını sürdürüyor. Dağın görkemli zirvesinde yürüyüş yapan Sevgül, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. 2305 metre yükseklikten manzarayı fotoğraflayan Sevgül, karlı dağın zirvesinin yanı sıra ormanı ve sahil şeridini tek karede buluşturdu. Bu tür fotoğraflarla Antalya'nın görünmeyen yüzünü göstermeye çalıştığını belirten Sevgül, "Buna benzer fotoğrafların turizm tanıtım görsellerinde kullanılmasının son derece faydalı olacağına inanıyorum. Özelikle Türkiye'de ve Antalya'da turizmi 12 aya yaymak istiyorsak bu tür görsellerle cennet şehrimizin görünmeyen yüzünü, cazibesini dünyaya göstermeliyiz" dedi.