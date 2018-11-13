Antalya'nın enerjisi güneşten karşılanacak

CW Enerji, 28783 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, Manavgat ilçesinde 2 bin 519 kWp (Kilowatt-Peak) gücünde arazi tipi güneş enerjisi santralinin (GES) kurulumunu ve geçici kabulünü tamamladı. 2 bin 519 kWp gücündeki GES projesinde üretimi CW Enerji tarafından üretimi gerçekleştirilen 9 bin 108 adet güneş paneli ve 32 adet Huawei SUN2000-60KTL, 2 adet Huawei SUN2000-40KTL invertör kullanıldı. CW Enerji'nin yüklenici firma olarak, panel tedariki, mühendislik ve EPC (uygulama) gerçekleştirdiği GES projesi 36 günde tamamlanarak işletmeye hazır hale getirildi.

2188 HANENİN ELEKTRİĞİ KARŞILANACAK

Projeyle, yılda ortalama 2 bin 188 hanenin elektriği yenilenebilir enerji ile karşılanabilecek. Yılda yaklaşık 2 bin 907 ton karbondioksit (CO2), 8.75 ton kükürt dioksit(SO2) ve 3.25 ton azot oksit (NOx) gazı emisyonunun azaltılması da mümkün olacak. Güneş enerjisi santralinde günde ortalama 10 bin 626 kWp, yılda ortalama 3 milyon 878 bin 490 kWp elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor.

CW Enerji şu ana kadar Antalya'da toplamda 11,6 megavat güneş enerji santralinin anahtar teslim kurulumunu gerçekleştirerek, işletmeye hazır hale getirdi. 2 milyon 364 bin 396 nüfusa sahip Antalya'da CW Enerji tarafından kurulan toplam 12,5 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santralleri ile yılda ortalama 10 bin 938 hanenin elektriği yenilenebilir enerji ile karşılanıyor.