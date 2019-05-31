Antalya'nın araç yoğunluğu

TÜİK'in nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 8 bin 927 taşıt bulunuyor. Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.TÜİK verilerine göre Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan batı Akdeniz Bölgesi'nde ise toplam 1 milyon 386 bin 865 araç bulunuyor. Batı Akdeniz'de Antalya 1 milyon 74 bin 900 araçla ilk sırada geliyor. Antalya, trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada yer alıyor. Antalya ayrıca 281 bin 566 motosiklet sayısıyla da 317 bin 561 motosikletin bulunduğu İstanbul'dan sonra 2. sırada yer aldı. Antalya'da trafiğe kayıtlı araçların yüzde 47,2'sini otomobil, yüzde 26,2'sini motosiklet, yüzde 17,2'sini kamyonet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ISPARTA'NIN ARAÇ SAYISI

Isparta'da ise nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 176 bin 957 taşıt buluyor. Bu taşıtların yüzde 46,2'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 12,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında iller sıralamasında 29. sırada yer aldı.

BURDUR'DA DURUM

Burdur'da ise 135 bin 8 taşıt var. Taşıtların yüzde 40,6'sını otomobil, yüzde 25'ini motosiklet, yüzde 16,6'sını traktör, yüzde 11,6'sını kamyonet, yüzde 4,2'sini kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısında 38. sırada yer aldı.