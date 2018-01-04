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Antalya Müzesi'nde doğa resimleri sergisi

Antalya Güzel Sanatlar Galerisi'nde resim eğitimi alan emekli 59 yaşındaki Cemile Susan'ın çalışmalarının yer aldığı sergi Antalya Müzesi'nde açıldı

Antalya Müzesi'nde doğa resimleri sergisi

Antalya Güzel Sanatlar Galerisi'nde resim eğitimi alan emekli 59 yaşındaki Cemile Susan'ın çalışmalarının yer aldığı sergi Antalya Müzesi'nde açıldı

04 Ocak 2018 Perşembe 18:51
Antalya Müzesi'nde doğa resimleri sergisi
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ANTALYA'DA Türk Telekom'dan emekli olduktan sonra çok sevdiği resim için 2007 yılında Antalya Güzel Sanatlar Galerisi'nde Nuri Sezen rehberliğinde eğitim alan Cemile Susan, suluboya ve yağlıboya teknikleriyle yaptığı ve canlıların hakim olduğu doğa resimlerinden oluşan ilk kişisel resim sergisini Antalya Müzesi'nde açtı. Karma serginin açılışına Makine Mühendisleri Antalya Şubesi'nin eski başkanı Mustafa Karaman, resim öğretmeni Serap Alper, Susan'ın ailesi ve yakınları katıldı. 26 yağlıboya, 13 suluboya olmak üzere toplam 39 resmin bulunduğu sergi 15 Ocak'a kadar açık kalacak. Sergideki resimler 1000 ile 6 bin lira arasında satışa sunuldu.

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Antalya Güzel Sanatlar GalerisiCemile SusanDoğa Resimleri SergisiAntalya Müzesi
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