Antalya motorlu araç sayısı 1 milyon 53 bin 78 oldu

TÜİK '2018 Yılı Eylül Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülkemizde Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 798 bin 221 adet taşıtın yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya araç sayısında 4'üncü sırada

Antalya’da Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 53 bin 78 taşıtın yüzde 46,9’unu otomobil, yüzde 26,4'ünü motosiklet, yüzde 17,3’ünü kamyonet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 1 milyon 53 bin 78 ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 277 bin 731 motosiklet sayısı ile 307 bin 848 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı.

Isparta 29'uncu sırada

Isparta’da Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 175 bin 179 adet taşıtın yüzde 46,3'ünü otomobil, yüzde 21,5’ini motosiklet, yüzde 14,2’sini kamyonet, yüzde 12,8’ini traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 175 bin 179 ile 29. sırada yer aldı.

Burdur 37'inci sırada

Burdur’da Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 134 bin 631 adet taşıtın yüzde 40,9'unu otomobil, yüzde 24,9'unu motosiklet, yüzde 16,5’ini traktör, yüzde 11,5’ini kamyonet, yüzde 4,3’ünü kamyon, yüzde 1’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 134 bin 631 ile 37. sırada yer aldı.