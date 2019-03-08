Antalya Moda Haftası'na defileli final

TURİZMİN başkenti Antalya'da ikinci kez düzenlenen Antalya Moda Haftası-Fasihon Week, moda tasarımcıları Norveçli tasarımcı Shervin Najafpour, Azerbaycanlı Fakhriya Khalafoa, Lübnanlı modacı Abed Mahfouz ve Güler Baysal'ın 2019 İlkbahar- Yaz kreasyonlarının tanıtıldığı defileyle son buldu. İlk gün modacı Burcu Kandemir, Selen Dalkıran ve Nifüfer Korkmaz'ın kreasyonlarının tanıtıldığı moda günlerini yüzlerce moda tutkunu takip etti.

Norveçli tasarımcı Shervin Najafpour kreasyonunun tanıtımı başladığında podyumda bulunan ekrandan da savaş karşıtı sunum yapıldı. Defile ayakta alkışlandı. Lübnanlı modacı Abed Mahfouz ise podyuma Türk bayrağı ile çıktı. Koleksiyonun tanıtımını arkadaşlarıyla birlikte izleyen Mahfouz'un tasarımları büyük beğeni gördü.

Azerbaycanlı modacı Fakhriya Khalafoa'nın koleksiyonunun tanıtımı ise Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimi" sözü eşliğinde başladı. Koleksiyonunda beyaz renkleri tercih eden Khalafoa'nın abiye tasarımları kadınların ilgisini çekti.

Antalya Moda Haftası'nın onur konuğu ise manken Şebnem Schaefer oldu. Schaefer, organizasyonun sponsorlarından bir markanın tanıtımını yaptı, ardından bir kez podyumda yürüyerek davetlileri selamladı.

Organizasyon komitesi başkanı EMY Organizasyon & Ajans kurucusu Eda Meltem Yılmaz, kapanış defilelerinde modacıların verdiği mesajlara dikkat çekti. Yılmaz, "Anlamlı bir defile oldu. Her modacı farklı bir mesaj ile podyuma çıktı. Koleksiyonlar kadar verdikleri sosyal mesajlarda hafızalara kazındı" dedi.