Antalya meydanlara sığmadı

ELLERİNDE Türk bayraklarıyla meydanı Kırmızı-Beyaz’a boyayan Antalyalılar 15 Temmuz şehitlerini andı, demokrasi bayramı yaşadı. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ‘Milli

Birlik Yürüyüşü’ düzenlendi. Konyaaltı Varyant’taki seyir terasında bir araya gelen binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, meclis üyeleri, oda başkanları, STK temsilcileri,

muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

TÜREL VE KARALOĞLU ÖNDERLİK ETTİ

Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikler saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dua okunmasıyla başladı. Vali Karaloğlu ve Başkan Türel, 15 Temmuz anı defterini imzaladı. Halka seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demokrasi Nöbeti’nde meydanları boş bırakmayan Antalyalıların aynı coşkuyu bugün de devam ettirdiğini belirterek, “15 Temmuz’da birlik içinde el ele verdik mi kimsenin bizim önümüzde duramayacağını tüm dünyaya gösterdik. Tarihi nice kahramanlıklarla dolu olan milletimiz 15 Temmuz’da yeni bir destan yazarak darbecilere geçit vermedi” dedi.

‘NE KADAR ÖVÜNSEK AZDIR’

Başkan Türel, şunları söyledi: “Bu ülkenin inançlı ve vatansever insanları 15 Temmuz gecesi o hain kalkışmayı engellememiş olsaydı inanın ülkemiz geri dönüşü olmayan bir karanlığa mahkûm olacaktı. Ülkemizin istikbali için bir an bile düşünmeden yollara çıkarak, tanklarının önüne barikat kurarak, kahpe kurşunlara göğsünü siper ederek darbe girişimini hep birlikte

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engelledik. Dünyada tankın altına yatan, kurşunlara karşı göğsünü siper eden bir başka millet daha yoktur. Ne kadar övünseniz kendinizle azdır.”

‘BU HAİNLERİ ASLA UNUTMAYIN’

Şehit ve gazileri anan Türel, “O karanlık ve uzun gecede ülkemizi büyük bir felaketin eşiğinden çekip kurtaranlar hiç şüphesiz ki şehitlerimiz, gazilerimiz ve aziz milletimizdir. Gözünü bile kırpmadan ülkesi için canını feda eden demokrasi şehitlerimizi unutmadık asla unutmayacağız. Sizlerden tek isteğim bu hainlerin yaptıklarını asla unutmamanızdır. Bu kalleşliği planlayanlar da destekleyenler de elbette cezalarını çekiyor ve çekecektir” diye konuştu.

‘ÜNİFORMA GİYMİŞ TERÖRİSTLER’

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, milleti kandırarak 40 yıl boyunca devletin kurumlarını kısmen ele geçirip, orduya sızmış, üniforma giymiş teröristlerin 15 Temmuz’da çok kötü şeyler yaşattığını anlattı. FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini belirten Karaloğlu, “Şu ana kadar Antalya’da 2 bin 325 kişi FETÖ dolayısıyla mahkemeler tarafından tutuklandı. 43 şirkete mahkemelerimiz kayyum atanmasına, TMSF’ye devredilmesine karar verdi ama hala emniyet, jandarma, adliye çalışmaya devam ediyor” dedi.

‘ANTALYALI DEMOKRASİNİN YANINDA’

15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, “15 Temmuz’u unutursak, unutturursak bu hainler bir yerden türer. Aynı şeyi yapmaya çalışırlar. Eğer biz 15 Temmuz’u unutursak emin olun 15 Temmuzlar tekrar eder. Onun için 15 Temmuz’u unutmayacağız unutturmayacağız. Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda bunu dosta düşmana tekrar gösterdik” ifadelerini kullandı.

