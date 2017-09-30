Antalya-Mersin 4 saate iniyor

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden Mersin ve Antalya'yı birbirine bağlayacak Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin hızla devam ettiğini belirterek, "Akdeniz Sahil Yolu Projesi hem Antalya'da hem de Mersin'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayaliydi. Bizden önceki hükümetlere baktığımızda, o dönemin Ulaştırma Bakanlarının 'Bu proje gerçekleştirilemez, bırakın Türkiye'nin bütçesini, Avrupa Birliği'nin bütçesini verseler bu proje hayata geçirilemez' dedikleri bir çalışmayı hayata geçiriyoruz." dedi.

Elvan, dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar nedeniyle sürücülerin "çileli yol" diye nitelendirdiği Mersin-Antalya yolundaki çalışmalarda gelinen son durumu AA muhabirine değerlendirdi.

İki kent arasındaki ulaşım çilesini ortadan kaldıracak olan dev projeye eskiden "hayal" gözüyle bakıldığını söyleyen Elvan, "Proje, hem Antalya'da hem de Mersin'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayaliydi." ifadesini kullandı.

Elvan, kendilerinden önceki hükümetler döneminde görev yapan Ulaştırma Bakanlarının 'Bu proje gerçekleştirilemez, bırakın Türkiye'nin bütçesini, Avrupa Birliği'nin bütçesini verseler bu proje hayata geçirilemez' dedikleri bir çalışmayı hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Mersin'den Antalya'ya gitmek isteyen bir vatandaşımız belki de 10-12 saat harcıyordu. Akdeniz Sahil Yolu'nu tamamladığımızda bu süre 4-5 saate, hatta 4 saate bile düşebilecek." diye konuştu.

10 TÜNEL TAMAMLANDI

Bakan Elvan, proje kapsamında toplam 34 tünel ve çok sayıda viyadük bulunduğunu, tünellerden 27'sinin Mersin il sınırlarında yer aldığını aktardı.

Tünellerde çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Elvan, şöyle konuştu:

12 saatlik yol 4 saate düşecek Çileli yola hayal gözüyle bakılıyordu...

"Mersin sınırları içindeki 27 tünelden 10'unu ve birçok viyadüğü tamamladık. 11 tünel üzerinde de çalışmamız devam ediyor, sadece 6 tünelde çalışmaya başlamadık. Hedefimiz en kısa sürede Akdeniz Sahil Yolu Projesi'ni tamamlamak. Bu projenin tamamlanmasıyla artık Antalya ve Mersin'i bir anlamda bütünleştirmiş, buluşturmuş olacağız. Özellikle Aydıncık-Anamur-Gazipaşa güzergahına baktığımızda Torosların son derece sarp kayalarını, virajlar, dar yolları, rampaları dikkate aldığınızda vatandaşlarımız rahat bir nefes almış olacaklar. Vatandaşlarımız, Akdeniz Sahil Yolu'na girdiklerinde tünelden viyadüğe, viyadükten tünele girmiş olacaklar. Kendilerini sanki ovada gidiyorlarmış gibi hissedecekler."

Mersin'in deniz, kum ve güneş gibi doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Elvan, şunları söyledi:

"Mersin'den çıkıp Erdemli ve Silifke güzergahına gittiğinizde sağınıza baksanız tarihi eser, solunuza baksanız tarihi eser. Adeta bir açık hava müzesi gibi. Dolayısıyla şu anda Mersinimiz turizmden yeterince yararlanamıyor. Bunu açıkça ifade etmem gerekiyor. Evet, yerli turist açısından önemli turist alıyor ama yabancı turist açısından Mersin şu anda istenilen konumda değil. Antalya bugün yılda 10 milyonun üzerinde turist alabiliyor."

Elvan, Mersin'in turizm potansiyelini değerlendirmek için ulaşımın önemine dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Bunun için de olmazsa olmazlarımızdan biri Çukurova Bölgesel Havalimanı. Bunun yapımı devam ediyor, ikincisi Akdeniz Sahil Yolu, üçüncüsü ise Kazanlı'daki turizm bölgesi. Bununla ilgili de özellikle Karayolları Genel Müdürlüğümüz oradaki yol çalışmalarını hızlandırdı, önemli ölçüde tamamladı. Kısa bir süre içinde de Kazanlı'nın altyapıya ilişkin tüm sorunları çözülmüş olacak ki hemen hemen Kazanlı turizm bölgesinin altyapıyla ilgili sorunu temel olarak yol içinde kalmadı. Dolayısıyla bunların bir anda hizmete girmesiyle birlikte turizm açısından Mersinimiz çok daha farklı bir konumda olacak. Beklenenin çok çok üzerinde bir turist çektiğini hep birlikte göreceğiz."

OTOYOL DA UZATILIYOR

Bakan Elvan, Mersin ve Antalya arasındaki yolun iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Çeşmeli'de biten Mersin Otoyolu'nun da uzatılacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Çeşmeli-Taşucu Otoyolu'nda ihale aşamasına gelindi. Projesi tamamlandı, ÇED raporları tamamlandı, kamulaştırma ön hazırlıkları yapıldı ve nihai olarak yap-işlet-devret modeliyle otoyol yapımı için Yüksek Planlama Kurulu kararı gerekiyordu, o da alındı. İlgili bakanlarımız ve Başbakanımız imzaladı. Bundan sonraki süreç ihale süreci. Bununla ilgili olarak da Kalkınma Bakanlığımız, Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı birlikte çalışıyorlar. İnşallah bu yıl bitmeden bu otoyolun ihalesine çıkacağız ve o yoğun trafik sıkışıklığını artık vatandaşlarımız görmeyecekler."

Kentin turizmde öne çıkan ilçesi Erdemli'de de 2 veya 3 köprülü kavşak çalışmasının yapılacağını anlatan Elvan, bununla ilgili ihale süreçlerinin tamamlandığını dile getirdi.

AKDENİZ SAHİL YOLU PROJESİ

Proje bedeli 3 milyar 600 milyon lira olan ve bugüne kadar 1 milyar 500 milyon liraya yakın harcama yapılan Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında şu ana kadar Mersin sınırlarında 191,2 kilometrelik yeni asfalt yapılırken, 7,4 kilometrelik 10 tünel tamamlandı.

Tünellerden 9'u trafiğe açıldı. Tamamlanan diğer tünel ise Melleç viyadüğünün bitirilmesinin ardından trafiğe açılacak.

Proje tamamlandığında yol 33 kilometre kısalırken, sürücülerin dik rampalar ve keskin virajlar yerine tünellerle viyadükleri kullanabilecek olmaları dolayısıyla Mersin Antalya arasındaki mesafe 5 saatin altına düşecek.