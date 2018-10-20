KONYAALTI Bediyesi tarafından ‘Okuyan şehir Antalyam’ sloganıyla düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı 9’uncu kez kapılarını açtı. Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde açılan fuara Antalya milletvekili Cavit Arı, Vali yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul , kurum müdürleri ve çok sayıda kitapsever katıldı.

“İlk 22 bin ziyaretçiyle başladık”

25 yıldır Antalya ve Konyaaltı için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, siyasi kavgalara girmeden kent için güzel hizmetler yaptıklarına dikkat çekti. 4 dönem üst üste 19 ilçeden en yüksek oyla vatandaşların kendilerini kabul ettiğini bildiren Böcek, “Çalmadan çaldırmadan bu işleri yaptık. Bu teşekkürlerden en fazlasını kitap fuarımızdan aldık. Çadırlarda ‘okumak lazım’ sloganıyla başladık. İlk 22 bin ziyaretçiyle başladık, geçen yıl çok sayıda ziyaretçi ile kapattık. Tüm kurumların müdürlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Okurların ilgisi mutlu etti

Okurların ilgisinin her zaman mutlu ettiğini kaydeden Böcek “Bu sayı 303 binin üzerine olacaktır. Bu kültür şölenine gelenlere teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzdan bugüne kadar 25 yıl siyasetteki haksızlıkları ve güzellikleri konu alan ‘Ben Bu Şehre Aşığım’ kitabının imzasını da yapacağız. Kitabımın telif haklarını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne veriyorum” diye konuştu.

“Bugün kitaba ulaşmak artık zor değil”

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ise kitapların insanlık tarihinin en önemli hazinelerinden biri olduğunun altını çizerek, kitap okumaya ayrılan sürenin çok sınırlı olduğunu söyledi. Kitap okuyan bireylerin kendilerini daha iyi ifade ettiğini vurgulayan Ateş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün kitaba ulaşmak artık zor değil. İnternet ve kitapçılardan her türlü kitabı temin etmek mümkün. Bu tür kitap fuarları sayesinde yazarlarla buluşmak da mümkün. Bugün birçok okulda kütüphaneler mevcut. Her şehrimizde binlerce kitabın yer aldığı halk kütüphaneler de bulunmaktadır. Kitap okuyan insan hayatında bakış açısının değiştiğini, zihninde anlamlı bir dünyanın oluştuğunu zamanla görecektir”. Konuşmaların ardından Başkan Böcek ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti. Stantlar gezildikten sonra ise Böcek, ‘Ben Bu Şehre Aşığım’ kitabının imzasını gerçekleştirdi.

150 yazar ve bilamadamı sevenleriyle buluşacak

Kitap Fuarı kapsamında aralarında İlber Ortaylı, Yılmaz Özdil, Hanefi Avcı, Sinan Meydan, Zafer Algöz, Kahraman Tazeoğlu, Levent Gültekin, Aşkım Kapışmak, Ayşe Kulin, Barış Doster, Banu Avar, Engin Alan, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay ve Ali Türkşen gibi 150 yazar ve bilim adamı imza günleri ve söyleşilerle sevenleriyle buluşacak.