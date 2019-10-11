Antalya Kitap Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin düzenlediği 10'uncu Antalya Kitap Fuarı başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarın onur konuğu yazar Doğan Hızlan, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Emniyet Müdürü Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.



SLOGAN: BİRLİKTE OKUYORUZ



'Birlikte Okuyoruz' sloganıyla düzenlenen fuarın açılış konuşmasını yapan Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in 10 yıl önce ilçe belediye başkanıyken 'Okumak lazım' sloganıyla fuarı düzenlediğini belirterek, Böcek'in fuarı kente çok önemli bir kültür sanat markası olarak hediye ettiğini söyledi. Gençlerin okuduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, “Gençler hem okuyor hem araştırıyor hem de yazıyor. Benim neslimden daha çok okudukları kesin. İşte bu fuarlar gençlerimizin, kitapseverlerimizin merak ettikleri yazarlarla buluşmasını onlarla temas sağlamasını, onlarla sohbet etmesini sağladığı gibi çok farklı konularda, farklı kitaplarda bir mekanda toplanmasının yolunu açacak" dedi.



205 YAZAR FUARDA



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarın gelişim sürecini anlattı. Bugünleri gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Böcek, “Çadırlarda başladık, çadırımızda kitaplarımız ıslandı. 5'incisinde çadırda yer bulamadık ve sonrasında Büyükşehir Belediye başkanlarımız sayesinde Cam Piramit alanını aldık ve orada yapmaya başladık" dedi. 'Ben bu şehre aşığım' adlı eseriyle de imza gününde yer alacağını belirten Böcek, fuarda 150 yayınevi ve 205 yazar olduğunu söyledi.



HIZLAN'DAN VALİ VE BAŞKANLARA ÇAĞRI



Kitabın onur konuğu yazar Doğan Hızlan ise nerede kitap varsa kültürün ve okumanın başkentinin orası olduğunu söyledi. Hızlan, "Bu 10 gün boyunca kültürün başkenti Antalya olacak. Kitap fuarlarını başlangıçtan itibaren izlediğim için bilirim, kitapçıya gittiğiniz zaman hep son kitapları görürsünüz ama kitap fuarına geldiğiniz zaman sevdiğiniz yazarların bütün kitaplarını görürsünüz. Ayrıca herkes bir parça indirim bekliyor, bu da önemli. Onun dışında yazarları merak edersiniz ve onlar da fuarlarda imza gününde yer alır. Turizmin çok yaygın olduğu yerlerde kültür turizmi de yaygınlaşıyor, çünkü gelenler sadece bir yerin denizini, güneşini kumunu tanımıyor. Oranın insanları ne yapıyor, bunu da merak ediyor. Ben Antalya'da birçok yazarın eserinin yabancı dile çevrilmiş kitaplarından da kütüphane yapılmasını belediye başkanı ve valimizden istirham ediyorum. Çeşitli ülkelerden gelenler yazarlarımızı okur. Dünyanın her yerinde yazarların kısa hayatları var. Bu şekilde tanıtıma katkı da sağlayabiliriz. Ayrıca bana onur konuğu unvanı verildiği için şeref duyuyorum" diye konuştu.



ANTALYA MÜZE VE SANAT MERKEZİ OLMALI



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ise kitap fuarlarının heyecan veren en önemli etkinliklerin başında yer aldığını söyledi. Antalya'nın müzeler ve sanat kenti olması için çalıştıklarını belirten Çetin, "Çünkü bu şehir bu sene 16 milyon turist ağırlayacak. 5-6 milyon da ülke içinden gelenler var. Onun için gelişimini çok iyi gerçekleştirmesi lazım. Kültür ve sanata çok ağırlık vermeliyiz. Bu kitap fuarı kentte çok önemli bir yer tutuyor. Bu fuar sadece bir kitap fuarı değil, aynı zamanda yazarların geldiği, çok ciddi derinliklerin konuşulduğu bir etkinlik" dedi.Konuşmaların ardından Karaloğlu ve Böcek, onur konuğu Doğan Hızlan'a teşekkür plaketi verdi. Katılımcılar daha sonra fuar alanını gezdi. 10. Antalya Kitap Fuarı 20 Ekim Pazar gününe kadar 10.00 -20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.