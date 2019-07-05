Antalya kavruldu

Antalya'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı, gölgede 40 derece ölçüldü. Serinlemek isteyenler havuz ve plajlara akın etti.

Antalya kavruldu
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TERMOMETRENİN 40 dereceyi gösterdiği, nem oranının düşük olduğu kentte esen poyraz, güneşin etkisiyle kavurucu etki yarattı. Antalyalılar özellikle öğle saatinde evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkmadı. Sıcağa aldırmayan turistler ise havuzları doldurdu. Antalya'nın popüler su parklarından Aqualand Su Parkı, sabahın erken saatlerinden itibaren tatilcileri ağırlamaya başladı. 7'den 70'e her yaştan tatilci, serinlemek için havuzda zaman geçirdi. Su kaydıraklarında eğlenen, dalga havuzunda yüzerek serinleyen turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Dalga havuzunda düzenlenen animasyon şovlar eğlenceyi zirveye taşıdı.


 

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