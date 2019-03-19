Antalya, kan bileşeni ihtiyacının yüzde 97' sini karşılıyor

MANAVGAT Adliyesi hakim ve savcılar yemekhanesinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Ersoy, Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, Cumhuriyet Savcıları, hakimler, adliye personeli ile vatandaşlar kan bağışında bulundular.

Kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, “Biz kan vermenin önemini ve toplum için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu farkındalığı bir nebze adliyemizde oluşturmak istedik. 'Kan ver hayat kurtar’ sloganı ile kan vermenin hem insan hayatı hem de kişi sağlığı açısından önemli olduğunu bildiğimizden dolayı böyle bir birlikteliği oluşturmak istedik. Katılım sabah saatlerinde gayet güzel başladı. İnşallah akşam saat 6 ya kadar kan verme işlemlerimiz devam edecek. Biz farkındalık oluşturmak adına adliye olarak katkı sağlamak, toplumsal bilinci uyandırmak adına bir çalışma başlattık” dedi.

Başsavcı Yılmaz’ın sözlerine katıldığını belirten Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Ersoy, “Gerçekten kan bağışının önemi çok fazla. İnşallah bizler de buna adliye olarak katkı sağlayacağız. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel rakamlara ulaşırız” dedi.

Adliye personeli ve Başsavcı Ramazan Yılmaz’dan gelen kan bağışı talebinin kendisini son derece mutlu ettiğini belirten Türk Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya “Bu güzel düşüncesinden dolayı Manavgat Kızılay şubesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten farkındalık oluşturdu. Bizi çok mutlu etti. İnşallah daha da güzel olacak. Bugün katılım iyi olacak gibi görünüyor. Tekrar tüm adliye çalışanlarına ve sayın başsavcımıza sayın başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi..

Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop ise, Cumhuriyet başsavcısının talebi ve Manavgat Şube Başkanının gayretleriyle kan bağışı etkinliği düzenlendiğine dikkat çekerek “Cumhuriyet başsavcımız nezdinde tüm adliye çalışanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz Antalya Isparta ve Burdur’un bütün hastanelerinin ihtiyaçlarının tamamını biz karşılıyoruz. Tabi bu ihtiyaçları karşılayabilmek için sahada bizim de gönüllü bağışlara ihtiyacımız var. Mütemadiyen sürekli sahada biz kan bağışı etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün de Manavgat adliyesindeyiz. Katılım şu an çok iyi. Gerçi sayıya da bakmadan ne kadar çok alabilirsek o kadar çok hastaya beklemiş olduğu kanı ulaştıracağız diye düşünüyorum” dedi.

2018 yılı itibariyle Antalya’nın kan bileşeni ihtiyacının yüzde 97 sini karşıladıklarını belirten Dr. Tufan Ertop sözlerini şöyle sürdürdü “Temennimiz tabii tamamını karşılamak. Ama tamamını karşılarken de devamlılığı sağlamak. Sizler de takdir edersiniz ki Antalya ili sürekli göç alan bir şehir. Turizmin çok yoğun olduğu özellikle bahar ve yaz aylarında yoğun bir turist artışıyla beraber dolaysıyla tabii ki hasta ve buna bağlı olarak kan ihtiyacımız artıyor. Amacımız tamamını karşılayabilmek. Burada bizim işimizi kolaylaştıran çok önemli bir unsur var. Antalya'da vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı. Bunun dışında ister kamu ister özeldeki birçok yöneticimiz bu konuda çok duyarlı. Başkanlarımız çok duyarlı. Onların sayesinde biz profesyonellerin işleri de biraz daha kolaylaşıyor”