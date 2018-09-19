Antalya kan bağışında ilk üçte

TÜRK Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, merkez olarak Antalya, Burdur ve Isparta'ya hizmet verdiklerini açıkladı. Batı Akdeniz'de yer alan bu 3 ilde toplam 3 kan bağış merkezi bulunduğunu ve 120'ye yakın personelin görev yaptığını kaydeden Dr. Ertop, yaptıkları çalışmalar sayesinde her geçen yıl daha fazla insanın kan bağışında bulunduğunu vurguladı.

88 BİN ÜNİTE KAN

2016 yılında yaklaşık 100 bin, 2017'de 115 bin ünite kan topladıklarına değinen Dr. Ertop, bu yıl ise 1 Ocak- 15 Eylül tarihleri arasındaki dönemde ise Antalya'da 60 bin 232, bölgeden ise toplam 88 bin 356 ünite kan topladıklarını vurguladı. Dr. Tufan Ertop, bölgedeki vatandaşların kan bağışı konusunda duyarlı olduğunu kaydetti.

57 HASTANEYE HİZMET VERİYORUZ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi dahil olmak üzere 57 hastaneye hizmet verdiklerini ifade eden Dr. Ertop, “2017 yılında 115 bin, bu yıl ise 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında 82 bin 427 ünite kan dağıttık. Yıl bazında 125- 130 bin ünite kan dağıtıyoruz. Antalya bölgesinin kan ihtiyacı da bu civarda. Bu rakamlar statik değil. Antalya çok fazla göç alan bir şehir. Bütün vatandaşlarımızı kan alma birimlerimize davet ediyorum. Hepimiz kana ihtiyaç duyabiliriz" dedi.

HASTA YAKININDAN KAN ALIP VERMİYORUZ

Dr. Tufan Ertop, ihtiyacı olan vatandaşların yakınından kan alıp vermemeye özen gösterdikleri söyledi. Mümkün olduğunca hasta yakınlarından değil diğer gönüllülerden kan aldıklarını vurgulayan Dr. Ertop, "Sistem tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Bağışları aldıktan sonra testler yapılıyor ve stoklarımızda bekletiyoruz. İhtiyacı olan herkese kan veriyoruz. Kan merkezleri kendi bölgelerindeki ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Talasemi ve lösemi gibi hastalıklarla ilgili de özel çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Kan bağış sayısında ve ihtiyaçta dönemsel değişiklikler olduğunu da ifade eden Dr. Tufan Ertop, çalışma saatlerini değiştirerek, stok sayılarını arttırarak her dönemde verimli çalıştıklarını söyledi.