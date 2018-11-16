Antalya Kadın Müzesi 3. yılını kutluyor

ATAV çatısı altında 2015 yılında kurulan Antalya Kadın Müzesi, 3’üncü Kuruluş Yıl Dönümü’nü Gazeteci Yazar Fatoş Karahasan’ın konuşmacı olarak katılacağı “Gençliğimizin filtresiz bir portresi” söyleşisiyle kutlayacak. 20 Kasım Salı günü saat 16.30’da AKM Perge Salonu’nda Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı ve Antalya Kadın Müzesi kurucularından Yeliz Gül Ege’nin moderatörlüğünde gerçekleşecek Gazeteci Yazar Fatoş Karahasan’ın “Gençliğimizin filtresiz bir portresi” söyleşisiyle kutlayacak.

Yeliz Gül Ege moderatörlüğündeki etkinlik sonrası Karahasan, yeni çıkan kitabı “Açılın Gençler Geliyor”u imzalayacak. Türkiye’deki Y ve Z kuşaklarının perspektifini çizecek olan Fatoş Karahasan’ın ücretsiz söyleşisine tüm halkımız davetlidir.