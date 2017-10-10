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Antalya itfaiyesi Slovenya’da yangınlara müdahale etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 10 kişi, Slovenya’da gönüllü itfaiyecilik eğitimi aldı

Antalya itfaiyesi Slovenya’da yangınlara müdahale etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 10 kişi, Slovenya’da gönüllü itfaiyecilik eğitimi aldı

10 Ekim 2017 Salı 12:34
Antalya itfaiyesi Slovenya’da yangınlara müdahale etti
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ANTALYA itfaiyesi ekibi ve diğer proje ortağı ülkelerin ekipleri acil durumlarda müdahale ile ilgili uygulama yaptı ve gerçek olaylara birlikte müdahale etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Avrupa Birliği’nden (AB) hibe desteği kazanan ’AB Erasmus Yenilik Geliştirmeye Yönelik Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar’ faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen Volfire Projesi’nin (Gönüllü İtfaiyeciliğin Geliştirilmesi İçin İtfaiyecilerin Mesleki Eğitimi) 3’üncü Ulusötesi Toplantısı, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da gerçekleşti. Ljubljana İtfaiyesinin (GBL) ev sahipliğini yaptığı toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde proje ortakları; İrlanda MAYO Kent Konseyi, Çek İtfaiyeciler Derneği (CAFO) ve Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu (CEUPA) temsilcileri katıldı.

Slovenya Savunma Bakanı Andreja Katic ve Ljubljana Belediye Başkanı Zoran Jankovıc toplantıyı ziyaret ederek, Slovenya olarak böyle bir projede yer aldıkları için büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi ve proje ekibine başarılar diledi.

Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmek üzere projede yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğünde görev yapan 10 itfaiyeci, yoğun uygulamalı eğitim aldı. Verimli geçen 10 günlük ’Eğiticilerin Eğitimi’ kapsamında Antalya itfaiyesi ekibi ve diğer proje ortağı ülkelerin ekipleri, acil durumlarda müdahale ile ilgili uygulama yaptı ve gerçek olaylara birlikte müdahale etti. Projenin, Gönüllü İtfaiyeciliğin Geliştirilmesi İçin İtfaiyecilerin Mesleki Eğitimi (Eğiticilerin Eğitimi) ayağı alınan bu son eğitimden sonra tamamlanmış oldu.

İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa liderliğindeki 10 kişilik Antalya İtfaiyesi ekibi, Slovenya Büyükelçisi Esen Altuğ’u da ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi.

Proje ile profesyonel itfaiyeci istihdamının mümkün olmadığı nüfusu az yerleşim yerlerinde gönüllü itfaiye istasyonlarında çalışacak gönüllü itfaiyecilerin yetiştirilmesi ve böylece olası yangın, afet, acil durumlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.

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AntalyaSlovenyaİtfaiye
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