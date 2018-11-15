Antalya iş insanlarının Almanya'da ikinci durağı Berlin oldu

BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğinde düzenlenen iş gezisine, ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin, BAKA Antalya Koordinatörü Alaattin Özyürek, Antalya Serbest Bölge İşadamları Derneği Başkanı Emre Şandan, ASKA Otelleri'nden Ramazan Aslan, AGT Ağaç Sanayi'nden Mustafa Hulusi Söylemez, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi Çalışkan, DE-HA Turizm'den Cengiz Akar, Emo Optik'ten Osman Önal ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni katıldı.

Almanya’daki temaslarına Berlin programıyla devam eden Antalya heyeti Türk Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Büyükelçi Ali Kemal Aydın’a heyetin Almanya programıyla ilgili bilgiler veren Başkan Davut Çetin, Hannover’de başlayan Almanya programının oldukça verimli geçtiğini belirtti. Davut Çetin, “Hannover’de Fuar Merkezi’nde Deutsche Messe firması Başkan Yardımcısı Wolfgang Lenar ile yaptığımız görüşmede kendisine Antalya'da ortak fuar projesi önerdik. Hannover İmpuls Ekonomi Teşvik Kurulu’nda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. Aşağı Saksonya Eyaleti Valisi Hauke Jagau’nun da katıldığı Hannover TSO işbirliğiyle gerçekleşen toplantımızda Antalya’nın ticari potansiyelini iş insanlarına anlattık” dedi.

Antalya’nın tanıtımında iş insanlarına da görevler düştüğünü belirten Davut Çetin, “Antalya iş dünyası olarak kentimizin ticari potansiyelini ve ürünlerimizi Alman iş insanlarına ve kurumlarına tanıtmak amacıyla buradayız. Son dönemde Almanya ve Ülkemiz arasındaki ilişkilerin büyük bir ivmeyle arttığını görüyoruz. İş insanları olarak ilişkilerin geliştirilmesi görevi bizlere de düşüyor. Bu amaçla Almanya’da etkin çalışmalar yapan kuruluşlarla biraraya geliyoruz.”

Ziyarette Büyükelçi Ali Kemal Aydın da, Antalya heyetinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Antalya için Almanya'nın her yönüyle önemli bir ülke olduğunu belirten Büyükelçi Aydın, Almanya'da insanların çoğunun Türkiye kadar Antalya'yı da bildiğini söyledi. Aydın, "Rusya'da Antalya Türkiye'den daha çok bilinir. Belki Rusya kadar değil ama Antalya, Almanya'da da öteden beri bilinen bir şehrimiz. Son 2 senedir sıkıntılı bir süreç yaşadık fakat bunu yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Sayın bakanımızın da yoğun çabalarıyla Almanya ile ilişkilerimizin normalleşmesi için önemli adımlar atıldı" diye konuştu.

Rezervasyonlarda yüzde 80'e varan artış

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik gelişmelerin turist sayısına yansıdığını kaydeden Aydın, "Turizmde, henüz 2015 sayılarını yakalamış değiliz. İnşallah gelecek sene yakalayacağımız yönünde öngörüler var ve rezervasyonlarda yüzde 80'e varan artış var. Almanya, Türkiye açısından sadece turizm demek değil, aynı zamanda en büyük ticari ortağımız. Yaklaşık 40 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. Son dönemde kur oynaklığı nedeniyle Avrupa'ya önemli ihracat artışı var. Almanya açısından da önümüzdeki dönemde tekrar artmasını bekliyoruz. Yatırım alanında da Almanya en önemli ortaklarımızdan. Türkiye'de Alman sermayeli 7 bin 250 civarında firma faaliyet gösteriyor" dedi.

“Güven, Alman iş çevrelerinde yerleşmeye başladı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in görüşmeleri başta olmak üzere bakanlıklar düzeyinde de ilişkilerin yeniden normalleşmesine yönelik önemli görüşmeler gerçekleştiğine de atıfta bulunan Büyükelçi Aydın, bu görüşmeler neticesinde son yıllarda yaşanan gerginliğin etkisinin azaldığını ve ilişkilerin canlandırılması için çabaların devam ettiğini dile getirdi. Alman işadamları için Türkiye'nin 81 milyon nüfusuyla büyük bir pazar olduğunu anlatan Aydın, "Yaş ortalaması açısından 30'lu yaşlarla Türkiye dinamik bir ortam. Son ziyaretle Türkiye'nin güvenilir, istikrarlı bir yatırım ülkesi olduğu Alman iş çevrelerinde yerleşmeye başladı ve çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte yoğunlaştırmamız gerekiyor" dedi.

Cumhuriyet resepsiyonunda yöresel ürün

Toplantıda, Antalya Ticaret Borsası'nın düzenlediği ve önümüzdeki yıl yurtdışına açılması planlanan Yöresel Ürünler Fuarı da gündeme geldi. Almanya'da gıda ürünlerinde organik ve bio konularına da ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çeken Büyükelçi Aydın, Fransa'nın büyükelçilikte düzenlediği resepsiyonlarında her yıl belli bir bölgenin yöresel yiyecek-içecek ürünlerini getirdiğini, kıyafet ve müzikleriyle birlikte binlerce Almanın görmesinin sağlandığını belirterek, Cumhuriyet resepsiyonu gibi büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonlarda Türkiye olarak benzer bir çalışma yapılabileceğini kaydetti. ATB Başkanı Ali Çandır da, büyükelçiliğin Berlin'deki altyapıyı oluşturması halinde, Cumhuriyet resepsiyonu veya benzer törenlerde Antalya ve Türkiye'nin değişik yörelerine ait yöresel ürünlerin getirilebileceğini, ayrıca Türkiye'nin 7 bölgesine ait bir organizasyon da gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Almanya'nın 140 şehrindeki temsilcilikler vasıtasıyla city marketing kurulması da ele alındı.

Ülkeler arasındaki ilişkiler ele alındı

Antalya heyetinin Berlin’deki ikinci durağı Alman Yakın ve Ortadoğu Birliği NUMOV oldu. Ziyarette Başkan Davut Çetin başkanlığındaki Antalyalı iş insanları ülkeler arasındaki ilişkilerle ilgili görüş alış verişinde bulundu. NUMOV Ceo’su Helen Rang ile Almanya eski Dışişleri Bakanı ve NUMOV İstişare Kurulu Üyesi Dr. Wolf- Ruthart Born Antalya heyetine iki ülke arasındaki ekonomik ve politik ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tanıtım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldılar

Heyetin son durağı ise başkent Berlin’in tanıtım faaliyetlerini yürüten VisitBerlin firması oldu. Genel Müdür Burkhard Kirker tarafından karşılanan heyete yapılan tanıtım çalışmalarıyla ilgili bilgiler verildi.