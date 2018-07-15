Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Açıklaması

ANTALYA İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 15 Temmuz tarihinin Türk demokrasi tarihine kazınacak bir demokrasi zaferi olduğunu söyledi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY tarafından Anayasal düzene, Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen hain darbe girişiminin kahraman milletin destansı direnişiyle bertaraf edildiğini hatırlatan Ulcan," Bu hain girişimi bertaraf ederek, Türkiye'nin kaderini değiştiren, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden vatanına, milletine, milli iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan aziz milletimiz, onurlu duruşu ile her türlü takdirin üzerinde olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." dedi.

Açıklamasında 15 Temmuz 2016 gününün Türk demokrasi tarihine kazınacak bir demokrasi zaferi olduğuna dikkat çeken Mehmet Murat Ulucan şöyle devam etti:"Bizlere düşen sorumluluk, şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatan topraklarına aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara karşı uyanık olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmektir. Vatan uğrunda canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan 15 Temmuz Destanını yazan Aziz Milletimize en kalbi saygı ve sevgilerimi sunuyorum."