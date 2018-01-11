Antalya için kuvveti yağış uyarısı

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, perşembe günü Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, cumartesi günü akşam saatlerine kadar Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde etkili olacağı belirtildi. Toplamda metrekareye 80-120 kilogram yağış bırakması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında oluşabilecek ani kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.