Antalya için kuvveti yağış uyarısı

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, perşembe günü Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, cumartesi günü akşam saatlerine kadar Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde etkili olacağı belirtildi. Toplamda metrekareye 80-120 kilogram yağış bırakması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında oluşabilecek ani kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.