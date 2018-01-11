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Antalya için kuvveti yağış uyarısı

Antalya'da bugün öğle saatlerinde başlayacak olan ve cumartesi günü akşam saatlerine kadar sürecek şiddetli yağışın, doğu ilçelerinde etkili olacağı kaydedildi

Antalya için kuvveti yağış uyarısı

Antalya'da bugün öğle saatlerinde başlayacak olan ve cumartesi günü akşam saatlerine kadar sürecek şiddetli yağışın, doğu ilçelerinde etkili olacağı kaydedildi

11 Ocak 2018 Perşembe 00:54
Antalya için kuvveti yağış uyarısı
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METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, perşembe günü Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, cumartesi günü akşam saatlerine kadar Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde etkili olacağı belirtildi. Toplamda metrekareye 80-120 kilogram yağış bırakması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında oluşabilecek ani kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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AntalyaKuvveti YağışUyarı
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