'Antalya Hayvanat Bahçesi Kapatılsın' kampanyası

HAYVANAT bahçesinin çocuklar için eğitici olduğu söyleminin doğru olmadığını belirten Aktaş, “İnsanlar, kendi yaşamlarını sürdürmek için tarihi süreç içerisinde kimi hayvanları evcilleştirmiştir. Avlanmak ya da evcil hayvanları çoğaltmak gibi yollarla yaşamsal ihtiyacını sürdüren insanlık, refahın da artmasıyla eğlence amaçlı hayvanat bahçeleri kurmaya yönelmiştir. Bunun insani ihtiyaçlarla izahı mümkün değildir. Doğasından kopartılan bir hayvanın, insanın yaşamsal ihtiyaçları gibi daha üstün bir amaç taşımaksızın tutulup çoğu zaman yeterli olmayan barınak ya da adı bahçe ama kendi hapishane olan yerlere kapatılmasını insani ya da İslami bulmuyorum" dedi.



'TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK'

Bu kampanya ile yüz binlerce Antalyalının ortak talebini oluşturmak istediğini belirten Ali Aktaş, “Büyükşehir Belediyemizden Antalya Hayvanat Bahçesini kapatmasını isteyelim. Böylece tüm Türkiye'ye örnek olacak yeni ve erdemli bir süreci başlatmış olalım. Lütfen oylamaya katılalım ve kampanyayı başka insanlara da duyuralım" dedi.



