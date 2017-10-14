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Antalya Havalimanı'nda pist krizi

Yolcular, güvenlik görevlisinin ‘yanlış geldiniz’ ikazıyla yanlış yere bırakıldıklarını anladı 

Antalya Havalimanı'nda pist krizi

Yolcular, güvenlik görevlisinin ‘yanlış geldiniz’ ikazıyla yanlış yere bırakıldıklarını anladı 

14 Ekim 2017 Cumartesi 14:13
Antalya Havalimanı'nda pist krizi
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ANTALYA Havalimanında İç Hatlara gelen yolcular 2. Dış Hatlara indirildi. Yolcular, indirildikleri noktaya bağlı salondan bagajlarını almaya gittiğinde ise güvenlik görevlisinin 'yanlış yere geldiniz' ikazını duyunca yaklaşık 2 kilometrelik mesafede bulunan bavullarını kendi imkanlarıyla almaya gitti.
Antalya Havalimanında dün akşam yanlış pist krizi yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Antalya’ya yolcu taşıyan uçak, dün akşam saatlerinde 2. Dış Hatlar Terminali önünde bulunan piste iniş yaptı. Uçaktan iniş yapan yolcular pist içinde bekleyen otobüse binerek havalimanı yolcu çıkışında bırakıldı. Yolcular uçaktan bavul ve eşyalarının gelmesini beklerken, 2. Dış Hatlar görevli güvenlik görevlileri yanlış yere geldiklerini söyledi. Bunun üzerine yolcular taksi ve otobüslerle yaklaşık 2 kilometre mesafede olan İç Hatlara giderek bagajlarına kavuştu.
Öte yandan, daha önce de aynı durumun Dış Hatlar yolcularının İç Hatlara bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili ise Antalya Havalimanı yetkililerinden açıklama yapılmadı.

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Son Güncelleme: 14.10.2017 14:23
Anahtar Kelimeler:
antalya havalimanı nda pist krizi
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