Antalya Havalimanı'nda ilk kez 30 milyon yolcuya ulaşıldı

YURT dışı turizminde bu yıl 14 milyon turistin hedeflendiği ve ekim ayı sonu itibarıyla 12,5 milyonun aşıldığı Antalya'da, Fraport TAV ortaklığındaki Antalya Havalimanı'nda yeni rekora imza atıldı. Antalya Havalimanı'nda, bu yıl ilk defa iç ve dış hatlar toplamı olmak üzere 30 milyon yolcu sayısına ulaşıldı. Havalimanında düzenlenen törenle 30 milyonuncu yolcu törenle karşılandı.

Antalya Havalimanı Birinci Dış Hatlar Terminali'ndeki törene Vali Yardımcısı Aydın Ergün, DHMİ Genel Müdürü Osman Serdar, SunExpress Yer İşletme Grup Müdürü Mustafa Minareci, Fraport TAV Antalya Havalimanı genel müdürleri Gudrun Teloeken ve Deniz Varol katıldı. Almanya'nın Münih kentinden 2 kızı ve eşiyle birlikte SunExpress XQ 131 uçuşuyla Antalya'ya gelen 30 milyonuncu yolcu Petra Hartberger, çiçek ve hediyelerle karşılandı.

Havalimanında düzenlenen sürpriz karşılama töreninde Petra Hartberger ve ailesi hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı. Senede en az 2 defa Antalya'ya tatile geldiklerini belirten Hartberger, çok mutlu olduklarını kaydetti. Antalya Kundu'da 5 yıldızlı otelde tatil yapacaklarını belirten Hartberger'e, 5 yıldızlı otelde konaklama ve Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress tarafından hediye edilen gidiş- dönüş Antalya biletlerinin olduğu çek hediye edildi. 30 milyonuncu yolcunun da içinde bulunduğu Münih uçağı yolcuları için kokteyl ve mini konser de düzenlendi. Törende yolculara, Türk lokumu ikram edildi.

Bugünün, Antalya Havalimanı için çok özel olduğunu belirten Genel Müdür Deniz Varol, toplam 30 milyonuncu yolcu sayısına ulaşıldığını belirterek, "Çok önemli, tarihi bir gün bizim için. Almanya'dan gelen yolcumuz ve daha önce defalarca da Antalya'ya gelmiş bir ailemiz. 30 milyonuncu yolcu onlar oldular. Dileriz ki daha nice milyonlara ulaşırız. Geçen yıla oranla toplam yolcuda yüzde 30'luk artış söz konusu ve önümüzdeki yıllarda devam edeceği öngörülmekte. Toplam yolcunun 24 milyonu gelen- giden dahil olmak üzere dış hatlar, geri kalanı ise iç hatlar" diye konuştu.