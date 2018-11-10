Antalya Hali’nde yeni sezon açıldı

ANTALYA Toptancı Hali'nde 2017-18 örtü altı üretim sezonu, dualarla başladı. Sezon açılış töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Hasan Subaşı, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Tüccarlar Dernek Başkanı Adem Özaydın, komisyoncular ve esnafın katılımı ile başladı. Yeni sezonun hayırlı ve bol kazançlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Menderes Türel, 2018 yılında turizm sektöründe son derece bereketli bir yıl yaşayarak tüm zamanların rekorunu kırdıklarını söyledi.

YASA ÖNCESİ ENDİŞELER NORMALDİR

Yeni hal yasası ile ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Türel, hal esnafının aklında toptancı hal yasası ile ilgili soru işaretleri olduğunu bildiğini belirtti. Türel, “Kesinlikle bu konuda rahat olun. Çünkü hal yasası ile ilgili bir çalışma var ama bu çalışma henüz net değil. Geçmişte de yasalar çıkarttık. Türkiye'nin değişim ve dönüşümünün adımlarının atıldığı her yasa arifesinde haklı olarak endişeler söz konusu olabilir. Ama kaygıları taşımamız doğal. Bütün yeniliklere ilk başlarda eski alışkanlıklardan vazgeçmek zor olduğundan dolayı bir direnç gösterilir. Değişime adaptasyon en zorlu süreçtir. Biz de bunun farkındayız" dedi.

Antalyalı üreticilerin değerli ve kıymetli olduğunu belirten Başkan Türel, “Hal esnafımız ve Antalyalı üreticimiz olmazsa bırakın Antalya'yı Türkiye'yi, dünya bile aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya. Sizlerin haklarını korumak için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizden emin olun. Antalya milletvekillerimize de durumu sizler adına ileterek haklarınızın korunması, herhangi bir mağduriyet yaşamamanız adına adımlarımızı attık. Bu konuda müsterih olmanızı isterim" diye konuştu.

HALİS SİSTEMİ ÖRNEK OLDU

Antalya Toptancı Hali'nde HALİS sistemini uygulamaya geçirdiklerini anlatan Başkan Türel, “Bu uygulama ile elektronik ortamda bildirim yapma ve plaka okuma imkânı söz konusu oldu. Eskiden faturaları elle girerdik. Pek çok şikâyet söz konusuydu. Hal kayıt sistemi HALİS ile tüccarlar kısa yoldan faturayı kesip, plaka bildirimi yaptığında, bu araç kapıdan geçtiğinde plaka okunduğu takdirde otomatik olarak rüsum yüzde 2'den yüzde 1'e düştü. Bunu birlikte uyguluyoruz. Bu uygulamamız İstanbul başta olmak üzere birçok ilde örnek alındı ve uygulamaya geçti" dedi.

Bitkisel üretim açısından Antalya'nın Türkiye birincisi olduğuna dikkati çeken Başkan Türel, “Toplam tarımsal üretim değeri bakımından Antalya Türkiye ikincisi. Bazı fırsat ganimetçileri ile döviz sirkülasyonu yaşadığımız dönemde bizzat şahsen ben de müdahil olarak gereken mücadeleyi ortaya koydum. Bazen domates kalitesindeki farklılıktan fiyat farkı oluşturuluyor, ama aynı kalitedeki domatesin 3 TL'ye satıldığı gün Antalya'da bir markette bizzat yaptığım denetimde raftaki etiketin 9 TL olduğunu gördüm. Bu vatandaş bu millet bunu hak ediyor mu? Bir de sorduğum da ne dediler biliyor musunuz? O günkü fiyat 3 TL. Aynı kalite domates. Üst kalite alt kalite değil aynı kalite derecesiyle. Dedim ki bu halde bugün 3 TL. Sizde bu 9 TL olmuş nasıl oluyor. Biz bu ürünü satış için koymadık rafa dediler. Yok ya vazo olsun diye mi koydunuz dedim. Bu fırsat ganimetçilerine de izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.