Antalya griye büründü

TURİZMİN başkenti Antalya'da iki gündür sisli hava etkisini sürdürüyor. Kent merkezini ve sahil bandını kaplayan sis nedeniyle kent griye büründü. Sahil bandındaki falezler siste kaybolurken Antalya'nın kuzey girişindeki seyir terasından kentin üzerini sis bulutlarının kapladığı görüldü. Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar denizde keyif sürerken kentin batısında bulunan ve havanın açık olduğu günlerde net görülen Beydağları ise tamamen görünmez hale geldi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde bugün en düşük sıcaklık 28 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 37 belirlendi.

