Antalya Fashion Week'te geri sayım

EMY Organizasyon & Ajans tarafından gerçekleştirilecek Antalya Fashion Week 2020'nin hazırlıkları başladı. Mart 2020'de gerçekleştirilecek mado haftası için, yurt içi ve yurt dışından ünlü modacılara davet gönderildi. 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleşen Antalya Fashion Week'e katılan isimlerden bazıları da 2020 yılında podyumda olacak. Aralarında Burcu Kandemir, Nilüfer Korkmaz, Selen Dalkıran gibi yerli modacıların yanı sıra Argento Mayo ve Shikka Beachwear'in katılımı kesinleşti.



Modacıların arasında yer alması planlanan isimlerin önemine dikkat çeken ajans sahibi Eda Meltem Yılmaz, "Moda denilince akla gelen isimler bu sefer Antalya'da moda tutkunlarıyla buluşacak" dedi. Yurt dışından gelecek olan modacılarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Yılmaz, "Aralarında öyle bir isim var ki, Türkiye'ye geldiğinde yer yerinden oynayacak. Kim ve nasıl bir koleksiyon sunacağını şu an açıklamak istemiyorum fakat tüm Türkiye'nin gururunu okşayacağını ve onurlandıracağını söyleyebilirim" dedi.



Defile kadrosu için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Yılmaz, "Geçen yıllarda 40 manken ile sunduğumuz Antalya Fashion Week'i 2020 yılında 60 manken ile sunmayı hedefliyoruz. Modacı sayımız arttıkça, tanıtılacak ürün miktarından da artış olacak. Bu nedenle podyumumuzu genişletip, sunum yapacak manken kadromuzu da büyütüyoruz. Ulusal ve dünya basınından da davetlilerimiz olacak" dedi.