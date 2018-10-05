Antalya Expo 2016 canlanıyor

2 YILLIK çalışma sonunda tamamlanan Aksu ilçesinde 1121 dekarlık arazide yer alan, Türkiye'nin ilk botanik bahçesi 'Expo 2016 Antalya', 23 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Expo Kulesi, Kongre Merkezi, endemik bitki türlerinin, dev botanik bahçesinin, eğlence mekânlarının da bulunduğu Expo 2016 Antalya, geçen haziran ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi.

EXPO'NUN YÜZDE 70 BAKIMI TAMAMLANDI

Expo alanında görevli ziraat mühendisi peyzaj sorumlusu Fazilet Taştekin, Expo alanındaki yeşillendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Taştekin, Expo'nun Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildikten 3 ay sonra özellikle yeşil alanların bakımı, çim budaması, alanların ilaçlanması gibi çalışma yaptıklarını ve Expo alanının yüzde 70'lik kısmını canlandırdıklarını belirtti. Taştekin, “Expo, Tarım Bakanlığı'na geçtikten sonra alet eksikliği vardı, bunlar tamamlandı. Bunun yanında Toplum Yararına Proje kapsamında İŞ Kur'dan 115 işçi geldi. Bunlarla beraber çalışmaları yaptık. Alanımızı yeşillendirdik, halkımıza, ziyaretçilerimize açık hale getirdik" dedi.

EXPO İÇİN 25 BİN BİTKİ ÜRETİMİ YAPILDI

Bitki alanlarını canlandırmak için 25 bin bitki yetiştirdiklerini, artık heykellere bitki uygulama işlemlerine başladıklarını anlatan Taştekin, “25 bin üretimin yanında alanda kendi bakımımızla doğal olarak ürettiğimiz bitkiler de var. Bunları bölüm bölüm yaklaşık 10 temaya ayırdık. Bunun yanında 160'a yakın heykelimiz var. Heykellerimize basamak basamak aktarımları yapıp canlandıracağız. Bahara inşallah her şey hazır olacak" diye konuştu.

ZİYARETÇİLER EN ÇOK ÜLKE BAHÇELERİNE VE SERAYA İLGİ GÖSTERİYOR

Expo'nun 120 dönümlük 52 ülke bahçesi hakkında bilgi veren Expo peyzaj sorumlusu Göktuğ Göktaş, Expo'nun devredilmesinden sonra ülke bahçelerini etaplara ayırarak ele almaya başladıklarını söyledi. Göktaş, “Şu anda Çin, Güney Kore ve Azerbaycan bahçelerini ayağa kaldırdık. Yavaş yavaş etap olarak peyzaj bakımlarını yaparak halkımıza daha iyi görsel şölenle sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ülke bahçelerinin yanı sıra Expo seralarımız var, yağmur ormanları serası dediğimiz. Orası da ziyaretçilerimizin en çok merak ettiği ve ziyaret ettiği yerlerden biri. Orkidelerimiz var, orayı da ayağa kaldırdık. Bunun yanında 5 bin kaktüs ve sukulent ürün bahçemiz var. Bakımlarını yaparak halkımıza ziyaretine açıktır" dedi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ise Expo 2016'nın Antalya ile bütünleşen bir merkez olması, faaliyetlerini sürdürmesi için tüm çalışmaları yaptıklarını belirtti.