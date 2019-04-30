Antalya en güzel bahçe, balkon, teras ve hobi bahçesini seçecek

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin Antalya da yeşil dokuyu çoğaltmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekânlar oluşturmak, çevreyi güzelleştirmek, sürdürülebilir, yeşille bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak amacıyla düzenlediği En Güzel Bahçe Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması’na başvurular 3 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kapsayan, en güzel balkon, konut bahçesi, apartman bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi, teras ve hobi bahçesi kategorilerinden oluşan yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’ne elden yapacak.

Toplam 49 bin lira ödül

4. En Güzel Bahçe Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması’nda her bir kategori için birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise 1000 TL para ödülü verilecek. Toplam 49 bin TL ödül dağıtılacak. 6-17 Mayıs tarihlerinde başvuruların değerlendirilmesinin ardından 30 Mayıs’a sonuçlar açıklanacak. Ödül töreni 12 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Seçici Kurul

Yarışmanın seçici kurulu; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, Antalya Kent Konseyi, Antalya Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği, Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş’den oluşuyor.