Antalya Emniyeti’nden 'havai fişek' açıklaması: Meğer 2012'den beri yasakmış!
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Polis havai fişek avında" başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın 2012'den beri devam ettiği belirtildi.
BAZI basın yayın organlarında ve sosyal paylaşım sitelerinde, “Havai fişek yasağı, polis havai fişek avında” başlıklarıyla yayınlanan haberlere ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. "Alanya’da yasa dışı havai fişek satan ve atanlara nihayet sıkı takip geldiği, hem para cezası hem de adli işlem uygulamasının başlayacağı” yönünde bilgi içeren haberlere ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu haberlerde her ne kadar yapılan uygulamaların yeni başladığı belirtilse de Antalya Valiliği’nin 3 Nisan 2012 tarihli yönergesi kamuoyuna da duyurulmuştur. Antalya genelinde gerekli denetimler aralıksız olarak yerine getirilmekte ve yönerge hükümlerine aykırı davrananlara ilgili kanunlar doğrultusunda cezai müeyyideler uygulanmakta olup, 2019 yılı yaz sezonunun başlaması ile birlikte Sayın Valimizin talimatlarıyla söz konusu denetimler daha da artırılmıştır."
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