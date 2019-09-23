Antalya emniyet personeli aşure etkinliğinde bir araya geldi
Antalya emniyet personeli Muharrem ayı vesilesiyle düzenlenen Aşure Etkinliğinde bir araya geldi.
GÜNCEL 23.09.2019, 13:26
MUHARREM Ayı vesilesiyle, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, polis teşkilatında birlik, beraberlik ve aidiyet duygusunu arttırmak, şehitleri anmak amacıyla, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın himayelerinde Aşure Etkinliği düzenlendi. Uncalı Polis Lojmanları içerisinde Ulucan, eşi Selda Ulucan, şehit ve gazi aileleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü personellerinin ve ailelerinin de katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte şehit, gazi ve güvenlik kuvvetleri için mevlit okutuldu.Yapılan duaların ardından, Ulucan ile eşi aşure dağıtımına yardım ederek, emniyet personeline ve ailelerine kendi elleriyle aşure ikram etti.
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|5
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|5
|10
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|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
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|5
|8
|7. Malatyaspor
|5
|7
|8. Trabzonspor
|4
|6
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|5
|6
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|4
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|4
|4
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|4
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|4
|4
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|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1