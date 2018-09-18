Antalya Emniyet Müdürü Ulucan'ın 'Gaziler Günü' mesajı

İL Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesaj yayımladı. Emniyet Müdürü Ulucan, şu ifadelere yer verdi:

"Vatanın bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve ebedi varlığını korumak, milletin birlik, beraberlik, barış ve huzuru için Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, son olarak da 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde, canları pahasına mücadele verip, o yüce makama ulaşan şehitlerimiz ve gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan birer abideleridir. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetlerdir. Vatanseverlikleri, cesaretleri ve unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek, vefat etmiş olanların emanetlerine sahip çıkmak, hayatta kalanları hatırlamak ve sorunları ile yakından ilgilenmek toplum olarak en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan ve vatan olarak kalması yolunda da canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, hayatta olan gazilerimize, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum."