Antalya ekonomisinin en'lerine ödül

ATSO'nun 2018 yılı Geleneksel Ödül Töreni Hotel Su'da yapıldı. Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Başkanı Davut Çetin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ATSO üyesi iş insanları katıldı. Törende Antalya'ya en çok döviz kazandıran 12 firma, Türkiye'nin en büyük 500 ve ikinci 500 listesinde Antalya'dan yer alan 7 firma, inovasyon alanında 5 firma ve bir firmaya özel ödül olmak üzere toplam 25 ödül verildi.

3 MİLYAR TL CİRO, 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Antalya'nın en büyük firmalarından Adopen Plastik, AGT Ağaç Sanayi ve Eti Elektrometalurji ikişer ödülle en çok ödül alan firmalar oldu. Antalya'ya en çok döviz girdisi sağladığı için ödüllendirilen 12 firmanın toplam döviz girdisi miktarı 1 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin en büyük 1000 firması arasında olduğu için ödüllendirilen 7 firmanın toplam cirosunun ise 3 milyar TL'yi aştığı kaydedildi. Bu yıl vergi barışı nedeniyle listeler halen açıklanamadığı için vergi ve istihdam ödülleri verilemedi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, iş insanlarının ödüllendirilmesinin vefa örneği olduğunu söyledi. Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak önemli şehirlerden birinin Antalya olduğunu belirten Karaloğlu, “2016 yılında Antalya krizin en ağırını yaşadıktan sonra turizmde öyle muhteşem çıkış yaptı ki yılın bitimine 2 ay kala bütün zamanların rekorunu kırdı. Yeniden kurulan şirket sayıları, ihracat sayıları bunları gösteriyor. Türkiye'de kamu olarak bizler reel sektörünün içinde yokuz. Bizler sizin önünüzdeki engelleri kaldırmakla görevliyiz. İhtiyacınız olan yolları, yeni havaalanlarını, işinizi kolaylaştıracak işleri yapmak bizim görevimiz. Siz de üretmeye değer verip alın teri akıtmaya devam edeceksiniz" dedi.

ANTALYA NEW YORK'LA YARIŞACAK

Antalya'nın bütün turizmcilerinin, çalışanlarının ve tüm esnafının büyük bir teşekkürü hak ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise bu yıl dışarıda gördüğü kadar yabancı turisti önceki senelerde hiç görmediğini söyledi. Turizmde yeni rekorlar göreceklerini de ifade eden Türel, “Antalya halkının ve iş insanlarının başarısıdır bu durum. Turizmdeki başarı bir sanayi fabrikasının başarısına benzemez. Fabrikada üretim yaparsınız önemlidir ama turizmde iş, dış politikanızdan başlar şehirdeki yollara kadar, oda görevlisine kadar herkesle devam eder. Halkadan birisi koptuğunda olmaz. Turizmde 13 milyon rakamı kayıtlara girmedi ama yakında girecek. Antalya, New York'la yarışacak duruma gelecektir. Yerli turistle birlikte 20 milyonu bulacağız bu yıl" diye konuştu.

ANTALYA MORAL VERİYOR

17 yıldır düzenlenen ödül törenlerine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Antalya'dan moral aldığı ve bu morali de Anadolu'nun dört bir köşesine dağıttığını söyledi. Zor bir dönem olduğu ve insanlara moral gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Antalya'nın resmi rakamlarına bakıldığında açılan şirket, sigortalı çalışan, kurumlar vergisi mükellef sayısı ve ihracatta Antalya'daki artış oralarının Türkiye ortalamaların çok üzerinde olduğuna dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, “Bu rakamlara bakıp ta moral bulmamak mümkün değil. Turizmde dünya çapında bir başarı hikayesi yazdınız, 35 sene önce Antalya'nın esamesi okunmuyordu. Ama bugün Antalya gelen turist sayısı açısından Avrupa'nın 4'üncüsü, dünyanın 11'inci şehri. Antalya Türkiye ekonomisinde çok önemli" dedi.

50 YILDIR DÜZENLENİYOR

ATSO'nun 50 yıldan bu yana geleneksel ödül töreniyle Antalya ekonomisinin şampiyonlarını belirlediğini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin de ödül alan üyeleri kutladı, başarılarının devamını diledi. 45 bin üye içinde ilk 3'e girmenin önemli başarı olduğunu belirten Çetin, “İlk sıralara giren şirketlerimizin Türkiye ve dünya ligine yükselmesini, markalaşmasını arzu ediyor, ödüllerimizin bu yönde teşvik edici olmasını istiyoruz" diye konuştu.

'ANTALYA TÜRKİYE'DEN DAHA İYİ'

Ekonomide bu yıla ilişkin değerlendirmede yapan Çetin, 2018'in atılım yılı olmasını beklerken, olumlu ve olumsuz gelişmelerin birlikte yaşandığını söyledi. Turizmde son günlere kadar otellerde yer olmadığını, turist sayısında yüzde 28 artışla rekor kırıldığını kaydeden Çetin, “Paket tur gelirimiz yüzde 40 arttı. Bu yıl kayıtlı çalışan sayımızı yüzde 8, vergi tahsilatımızı yüzde 28 artırdık. Eylül ayında yabancılara 1038 konut satışı gerçekleştirdik. Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelişme kaydettiğimizi bu veriler göstermektedir" dedi.

'DÖVİZ ŞOKU OLUMSUZ ETKİLEDİ'

Döviz şokunun Antalya ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirten Çetin, “Maliyet artışı, faiz artışı, piyasada durgunluk finansman dengelerini bozdu. Son dönemde konkordato ilanları Antalya'da da başlamıştır. Durgunluk nedeniyle inşaat sektörümüzde yatırımlar çok azaldı. Tarımda maliyet yüksekliği ve finansman sorunları yanında domates güvesi gibi sorunlar yaşadık. Maliyetlerini fiyata yansıtamayan sektörlerimiz de sıkıntı yaşamaktadır. Bu sorunlar turizmde elde ettiğimiz rekorun etkisini zayıflatmıştır" diye konuştu.

ANTALYA 4.0 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Davut Çetin, ATSO'nun Antalya 4.0 projesi ve hedeflerini de açıkladı. Çetin, “Dijital dönüşümünün merkezinde Antalya Büyük Veri ve Yapay Zeka Merkezi olmalıdır. Bu merkezin kuruluşuna valiliğimiz öncülük etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu merkez dijital turizmde akıllı destinasyon projelerini yönlendirmelidir. Yapay zekayla tanıtım, havalimanına inen turiste akıllı kart sunulması, mobil Antalya uygulamaları bu merkez tarafından yapılmalıdır. Tarımda büyük veri analiziyle üreticilerin yönlendirilmesi, gıda güvenliği takibi bu merkez tarafından yönetilmelidir. Antalya 4.0 sadece ekonomiden ibaret değildir. Çünkü dijital ekonomiye geçiş, akıllı kent ve akıllı toplum olmadan başarılamaz" dedi.

ÖDÜLLER

2017 yılı döviz kazandırıcı hizmetlerde seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, genel ihracat ve tarım ihracatı olarak dört kategoride 12 firma ödül aldı. Bu firmalar ve ihracat gelirleri şöyle;

SEYAHAT ACENTALARI: Antalya Pegas Otelcilik 312 milyon dolar. MP Turkey Turizm Antalya Şubesi 278 milyon dolar. Kilit Global Turizm 68 milyon dolar.

KONAKLAMA TESİSLERİ: Özaltın Otel İşletmeleri 26.6 milyon dolar. Cömertoğlu Otelcilik 15.8 milyon dolar. Sertaş Turizm Royal Wings Hotel 5 milyon dolar.

GENEL İHRACAT: Adopen Plastik 92.8 milyon dolar. Eti Elektrometalurji 78.4 milyon dolar. AGT Dış Ticaret 65 milyon dolar.

TARIM İHRACATI: Koç Zirai Ürünler 11.9 milyon dolar. Dilbaz Tarım Ürünleri 10.8 milyon dolar. Beyazkule Tarım Ürünleri 9.1 milyon dolar.

Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Antalya'dan 5 firma da ödüllendirildi. Bu firmalar ve üretimden elde edilen satış rakamları şöyle;

AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 886 milyon 76 bin TL. Adopen Plastik ve İnşaat A.Ş. 600 milyon 800 bin TL. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 382 milyon 399 bin TL. Eti Elektrometalurji A.Ş. 332 milyon 541 bin TL. Yörükoğlu Süt ve Ürünleri A.Ş. 325 milyon 650 bin TL.

Türkiye'nin ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan iki Antalya firması da ödüllendirildi. Bu firmalar ise Ankutsan Antalya Kutu Sanayi 308 milyon 90 bin TL ve Ekiciler Süt Gıda 237 milyon 727 bin TL.

Antalya İnovasyon ödüllerinde ise 5 firma ve kişiye ödül verildi. Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemler, Roadmark Motorlu Araçlar ve Elektronik, Artin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Hizmetleri, Antalya Orbit Sağlık hizmetleri ile Dr. Ömer Çayırlı ödül aldı. Ayrıca turizm alanında yeni bir hizmeti dış pazara açmasından dolayı da Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş. Rixos Park Hotel Şubesi'ne ait The Land of Legends Theme Park'a özel ödül verildi.