Antalya ekonomisi masaya yatırılacak

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TSE tarafından düzenlenecek Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumu, AÜ Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hale Balseven, yerel yönetimlerden kentsel gelişmeye; ekonomik büyüme ve kalkınma tartışmalarından alternatif/marka kent modellemelerine kadar pek çok alanda Antalya'ya örnek olacak çalışmaların sempozyum bünyesinde incelenip tartışılacağını söyledi.

Sempozyuma yerli ve yabancı çok sayıda uzmanın katılacağını kaydeden Prof. Dr. Balseven, Antalya ekonomisine ilişkin akademisyenler tarafından hazırlanan bilimsel bildirilerin yanında kamu görevlileri, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin Antalya'nın tarım, turizm, ulaşım ve lojistik, sanayi- ticaret ve kent yönetimi ve planlaması alanlardaki sorunları tartışacağını vurguladı.

Prof. Dr. Hale Balseven, sempozyumun oturum ve yuvarlak masa toplantılarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok'taki salon ve amfilerde gerçekleştirileceğini söyledi.