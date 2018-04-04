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Antalya DTO'da iki Alanyalı 

Antalya Deniz Ticaret Odası kongresini Ahmet Çetin kazandı. Çetin'in meclisine iki Alanyalı girdi

Antalya DTO'da iki Alanyalı 

Antalya Deniz Ticaret Odası kongresini Ahmet Çetin kazandı. Çetin'in meclisine iki Alanyalı girdi

04 Nisan 2018 Çarşamba 18:57
Antalya DTO'da iki Alanyalı 
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ANTALYA Deniz Ticaret Odası (DTO) seçiminde yeni başkan Ahmet Çetin oldu. 580 kişinin oy kullandığı seçimlerde Çetin 306 oy alırken, mevcut başkan Bekir İnanç Kendiroğlu ise 272 oyda kaldı.
Ahmet Çetin'in listesinden Antalya Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi seçilen isimler ise Alanya'nın tanınmış su sporu istasyonu sahibi Hasan Hargani Görgün ve Önder Kabakçı oldu. Kendiroğlu dönemi öncesi de Antalya DTO Meclis Üyesi olan Görgün, seçimin ardından birlikte çalıştıkları Alanyalı denizci Mustafa Gülmez ile birlikte Ahmet Çetin'i kutladılar. 
Seçim sonrası açıklamada bulunan Ahmet Çetin, başarılı hizmetlerin kendi döneminde de sürdürüleceğini söyledi.

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Antalya Deniz Ticaret OdasıAhmet çetinÖnder Kabakçı
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