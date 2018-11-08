Antalya DOB, 'Sihirli Dünya'yı sahneleyecek

ÇOCUKLAR arasında yapılan bir araştırmaya göre, sihir nedir diye sorulduğunda, çocukların büyük bir bölümü, sihri onlara mutluluk verecek, bilinmeyen bir dünya olarak tarif etmişler. Bu tanımdan yola çıkarak çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatmaya karar veren Antalya DOB, Haldun Özörten'in yazdığı, Kenan Kahyaoğlu'nun müzik düzenlemelerini yaptığı ve Reyhan Süme tarafından sahneye koyulan çocuk oyunu 'Sihirli Dünya'yı sahneleyecek.

Işık efektleri Mustafa Eski tarafından hazırlanan oyun, 13 Kasım Salı günü saat 11.00'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Amacı çocuklara çoksesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı ve baleyi sevdirebilmek olan interaktif eserde solist sanatçılar Erdi Can Aybaş, Ceren Aytekin, Işılay Meriç Karataş, Müge Günaydın, Müge Yıldıran, Tuğçe Oğuzülgen, anlatıcılar Selahattin Denizsümüren ve Mehmet Ali Tutar, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları Deniz Karapaça, Arya Böler, Çağrı Fırat Yeşillik, Fatma Esin Erdoğan, Hüseyin Koç ve repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün yaptığı Antalya DOB çocuk balesi sahne alacak.