Antalya denize döküldü

HAVA sıcaklığının 20 derece, nem oranının ise yüzde 23 ölçüldüğü Antalya, yeni yıla baharı kıskandıracak görüntülerle girdi. Sıcak hava ve tatili fırsat bilen yerli vatandaşlar ile tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar güneşlenirken, bazıları piknik yapmayı ve yürümeyi tercih etti. Çocuklar da kumda oynamayıp, yanlarında getirdikleri uçurtmalarını gökyüzüne saldı.

Kalabalıktan dolayı oldukça şaşırdığını belirten Sedat Akkuş, “Çok güzel bir hava ama bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyorduk. Aslında denize de girilebilirdi” diye konuşurken, Saklıkent’te kar keyfini yaşadıktan sonra sahile gelen Melis Köse Metin, “Herkes ailesini almış gelmiş, Antalya yeni yıla sıcak girdi. Öncesi Saklıkent’e gitmiştim, orada kar gördük ondan sonra hemen aşağıya inip güneşin tadını çıkarıyoruz” dedi.