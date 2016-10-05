Antalya'dan Rusya'ya giden uçak acil iniş yaptı!

Antalya'dan Moskova'ya gitmekte olan Red Wings havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı, Rusya'nın güneybatısındaki Krasnodar kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı

KRASNODAR Havalimanı'ndan bir yetkili, Antalya Havalimanı'ndan Moskova'daki Domodyedovo Havalimanı'na gitmekte olan Red Wings havayolu şirketine ait Tu-204 tipi bir yolcu uçağının bir arıza nedeniyle dün 23.47'de Krasnodar'a acil iniş yaptığını söyledi.

Acil iniş sırasında bir sorun yaşanmadığını kaydeden yetkili, uçaktaki arızanın sebeplerinin bulunmaya çalıştığını belirtti.

Yetkiliye göre uçaktaki 208 yolcu havayolu şirketinin başka bir uçağıyla Moskova'ya ulaştırıldı.

