Antalya'dan müjdeli haber! ‘Altın Portakal’ ismi geri döndü

İstanbul'un Kağıthane İlçesi'nde Ekrem İmamoğlu'na destek için çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKP'li Başkan Menderes Türel tarafından kaldırılan “Altın Portakal” isminin geri döndüğü müjdesini verdi. Antalya’da 1950’li yılların ortalarında, Aspendos Antik Tiyatrosu’nda düzenlenen konserler ve tiyatrolarla temeli atılan festival, 60’lı yılların başına kadar şenlik havasında devam etti. Şenlikler Dr. Avni Tolunay’ın 1963 yılında Belediye Başkanı olmasıyla, sinemayı da bünyesinde alarak Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne dönüştü. Festivalle birlikte kent için o dönem başlayan amblem arayışında Antalya’nın portakalı, denizi, tarihsel öğeleri Venüs heykeliyle bütünleştirildi ve portakal sadece ödülde kalmadı, film festivaline de adını verdi.

ÖZÜNE DÖNÜP ESKİ ADIYLA DÜZENLEYECEĞİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Altın Portakal” isminin film festivaline geri döndüğünü de müjdeleyerek, “Festivalimizi 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne dönüştürüyoruz. Geçen dönem Altın Portakal, film festivalimizin isminden çıkarılmıştı. Özüne dönüp, tekrar eski adıyla düzenleyeceğiz. Ulusal ve Uluslararası yarışmalar ayrı kategorilerde devam edecek” diye konuştu.

ULUSAL YARIŞMA’NIN DA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Sinemaseverler ve sinemacılar bundan iki yıl önce festivalden kaldırılan Ulusal Yarışma kategorisinin de festivale geri dönmesini bekliyor.