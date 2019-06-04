Antalya'daki Ters Ev'de bayram yoğunluğu

HEYECAN verici fotoğrafların merkezi, adrenalin yüklü bir gezi olarak adlandırılan Ters Ev, kurulduğu 2016 yılından bu yana 200 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Yaz, kış açık olan işletmenin içini görme imkanı yakalayanlar, ters fotoğrafların tadını çıkartıyor. İçerisindeki eşyaların dizilişi ve evin mimari yapısı nedeniyle fotoğrafçılar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler Ters Ev'e yoğun ilgi gösteriyor. Bayram tatili nedeniyle Antalya'yı tercih eden yerli turistler de sosyal medyada gördükleri ters evi gezebilmek için rezervasyon yaptırdı. Bayram tatili sonuna yoğunluk olduğunu söyleyen işletme sahibi Kaan Karahan, "Ters Ev'i sosyal medyada gören bize ulaşarak rezervasyon yaptırdı. Hemen hemen her saatimiz dolu. Bu ilgiden çok mutluyuz" dedi.