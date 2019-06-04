Antalya'daki Ters Ev'de bayram yoğunluğu

Antalya'nın turistik bölgesi Kundu'daki Ters Ev'i Ramazan Bayramı tatilinde gezmek isteyenler günler öncesinde rezervasyon yaptı. İşletme sahibi Kaan Karahan, yılın 12 ayı açık olan Ters Ev'e olan ilgiden oldukça memnun olduklarını söyledi

Antalya'daki Ters Ev'de bayram yoğunluğu
banner404

HEYECAN verici fotoğrafların merkezi, adrenalin yüklü bir gezi olarak adlandırılan Ters Ev, kurulduğu 2016 yılından bu yana 200 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Yaz, kış açık olan işletmenin içini görme imkanı yakalayanlar, ters fotoğrafların tadını çıkartıyor. İçerisindeki eşyaların dizilişi ve evin mimari yapısı nedeniyle fotoğrafçılar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler Ters Ev'e yoğun ilgi gösteriyor. Bayram tatili nedeniyle Antalya'yı tercih eden yerli turistler de sosyal medyada gördükleri ters evi gezebilmek için rezervasyon yaptırdı. Bayram tatili sonuna yoğunluk olduğunu söyleyen işletme sahibi Kaan Karahan, "Ters Ev'i sosyal medyada gören bize ulaşarak rezervasyon yaptırdı. Hemen hemen her saatimiz dolu. Bu ilgiden çok mutluyuz" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Acı görüntü! 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Acı görüntü! 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472