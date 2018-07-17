Antalya'daki sığınma evindeki zehirlenmelere soruşturma

EDİNİLEN bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Kepez’in Kültür Mahallesi’nde bulunan kadın sığınma merkezi, Fabrikalar Mahallesi’ndeki çocuk destek merkezi ile Konyaaltı’nın Hurma Mahallesi’nde bulunan Fethi Bayçın Huzurevi’nde kalanlar, yedikleri yemekten sonra mide bulantısı, ishal ve farklı şikayetler ile hastanelere müracaat etti. Kadın, çocuk ve yaşlılar hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, yemek şirketi hakkında idari soruşturma başlattıklarını söyledi. Yemek menüsünün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından incelendiğini kaydeden Çalışkan, zehirlenmenin kaynağıyla ilgili numune alındığını, tahlillerden çıkacak raporu beklediklerini ifade etti.

"Sıkıntı yok, rutin devam ediyor"

Zehirlenen çocukların ve kadınların pazartesi günü sabaha karşı taburcu olduklarını dile getiren Çalışkan, herhangi bir sıkıntının olmadığını bildirdi. Zehirlenmenin, menüden kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu öngördüklerini dile getiren Çalışkan, "Bizim öngörümüz bu şekilde ama tabi ki de asıl tespit rapordan sonra ortaya çıkacak. Zaten zehirlenmenin olduğu gece numuneler mühendisler tarafından alındı ve ertesi sabah hemen tahlile gönderildi” dedi.

Yemek şirketine idari soruşturma açıldı

Anlaştıkları yemek şirketi hakkında idari soruşturma başlattıklarını belirten Çalışkan, "Kamu adına onu yapmak zorundayız. Çünkü bir mağduriyet yaşandı. O zaten yapılması gerekilen bir prosedür. Çıkacak raporun ardından gerekli işlemleri başlatacağız" şeklinde konuştu.

Huzurevinde de aynı sıkıntı yaşandı

Gecenin ilerleyen saatlerinde Aile ve Sosyal İl Müdürlüğüne bağlı Fethi Bayçın Huzurevi’nde de bazı yaşlıların mide bulantısı yaşadığını söyleyen Çalışkan, "Yaşlılarımızın yaşadığı sıkıntı, kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaşadığı gibi büyük çaplı değildi. Yine sıkıntı aynıydı. Çünkü aynı menüden besleniyorlar" diye konuştu.

"Sıkı denetim altına aldık"

Durumun şuan kontrol altında olduğunu altını çizen Çalışkan, yemek firmasının mutfağını sık kontrol ettiklerini kaydetti. Günlük menülerin hem kendi müdürleri tarafından, hem de yemek şirketi çalışanları tarafından anlık takibe alındığını vurgulayan Abdullah Çalışkan, “Yemeklerin hangi saatte mutfaktan çıktığını, kim tarafından teslim alındığını ve kimin dağıttığını sıkı bir denetim altına aldık” dedi.