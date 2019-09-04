Antalya'daki okullarda GBT'siz şoför ve kantinci olmayacak

ANTALYA Valiliği'nde, 5 Eylül'de anaokulu ve birinci sınıfların, 9 Eylül'de tüm öğrenciler ders başı yapacağı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı toplantısı yapıldı. Vali Münir Karaloğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya ilgili vali yardımcıları, emniyet, jandarma, milli eğitim, esnaf odaları gibi ilgili kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

MİNİKLER 5 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

450 binin üzerinde öğrencinin bulunduğu Antalya'da mini mini birlerin 5 Eylül'de alıştırma amaçlı okula başlayacağını belirten Vali Karaloğlu, 9 Eylül'de de tüm Türkiye genelinde ilk ve orta dereceli okullarda ders başı yapılacağını söyledi. Karaloğlu, yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle tüm öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tebrik ederek, başarılar diledi. Her yıl olduğu gibi bu sene de okullar başlamadan önce okullarla ilgili güvenlik, servis ve kantinlerin denetimleriyle ilgili konuların tekrar değerlendirip, alınması gereken tüm tedbirlerin görüşüldüğünü söyleyen Karaloğlu, “Hedefimiz güvenli bir ortamda yavrularımızın eğitim süreçlerini sürdürmeleri ve tamamlamaları" dedi.

KAMERALI OKULLAR

Risk derecesi yüksek okulların öncelikli okul kategorisine alındığı ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne entegre edildiğini belirten Münir Karaloğlu, “Okul ve çevresini kamera sistemiyle kontrol altına alıyoruz. Şu anda 16 okulumuz Emniyet Müdürlüğü'nü Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne dahil edildi. Merkezi sistemle okullarımızın etrafını kontrol edebiliyoruz. 5 tanesinin çalışması yeni bitti, entegrasyonu devam edenler var ve 9 Eylüle kadar 31'i tamamlanacak. Onun dışında 253 okulumuzda kent güvenliği sistemine dahil olsun olmasın bakılmaksızın kamera sistemiyle takip olayını kuruyoruz. Bunlar kendi içinde bir aylık kayıt tutacaklar. Herhangi bir sorunda geriye dönük incelenebilecek. Bu kamera sistemi önemli, kötü niyetli insanları okul çevresinden, okul sokak ve caddesinden uzak tutmanın en kestirme yoldu. Çünkü bizim kent güvenliği sistemimizdeki kameralar 24 saat görevli arkadaşlar tarafından takip ediliyor. Okul idaresinin bile haberi olmadan etrafta yanlış bir şey varsa tespit ve müdahale edilebilecek bir ortam" dedi.

SERVİS YÖNETMELİĞİNE HARFİYEN UYULACAK TALİMATI

Okul servisleriyle ilgili 2017'deki yönetmelik değişikliğini hatırlatan Vali Karaloğlu, tüm kurumlara 'bu yönetmeliği harfiyen uygulayacağız' talimatı verdi. Okul servis ihalesinden başlayıp çocukların taşınmasına, alınacak güvenlik tedbirleri ve servislerde şoför ve rehber personel olarak kullanılacakların eğitimine kadar her noktanın titizle takip edildiğini anlatan Karaloğlu, “Geçen yıl Antalya'da okul servislerinin denetiminde çok ciddi işler yapıldı. Bu sene de devam edecek. Servis şoförlerinin mutlaka arşiv araştırmaları, GBT'leri yapılacak. Pazartesi gününe kadar birimlere talimat verdik, hangi araçta hangi şoför kullanılacak, kendisi hasta veya izinli olduğunda yedeği kim olacak onu biz önceden bileceğiz. Hiç kimse tesadüfen okul aracında şoförlük yapmayacak" dedi.

HER AKLINA ESEN SERVİS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPAMAZ

'Ben bugün hastaydım Mehmet kullansın', gibi bahanelerin kabul edilmeyeceğini dile getiren Karaloğlu, “Bizim önceden bilmemiz lazım. Yani bir araçtaki şoförü ve yedek şoförü bizim önceden bilmemiz, onun arşiv araştırmasını yapmamız ve eğitimden geçirip sertifikalandırmamız lazım. Antalya'da 4 bin 500 şoföre sertifika verdik. Emniyet, jandarma, milli eğitim ve halk eğitim işbirliğiyle şoför eğitimleri sürüyor ve sertifika veriyoruz. Her aklına esen servis aracına binip şoförlük yapamaz. Artık okul servis şoförlüğü bir meslektir. Bunu yapan arkadaşlarında bunun farkında olması lazım. Esnaf odalarımızın da bunun farkında olması lazım" diye konuştu.

OKUL ÇEVRELERİNE SIKI DENETİM

Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve bağımlılıkla mücadele konusunda da okul çevresi, internet kafeler, büfeler, kafelerin denetlenmesi ve alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığını dile getiren Karaloğlu, bu konuda Yeşilay, Sağlıklı Yaşam Derneği gibi ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliklerinin olacağını anlattı. Münir Karaloğlu, “Sadece maddeyle mücadele değil teknoloji, tütünle, sigarayla, alkolle mücadelede bunun içinde. Bütün kötü alışkanlıklardan yavrularımızı uzak tutacak tedbirleri yeniden masaya yatırıyoruz" diye konuştu.

KANTİNDE GBT'SİZ PERSONEL OLMAYACAK

Kantinlerde satılabilecek ve satılamayacak gıda ürünleriyle ilgili yönetmeliğe uygun denetimlerin yapılacağından da bahseden Karaloğlu, “Maalesef gıda artık çok önemli bir noktaya vardı. Gıda üzerinden de çocuklarımıza zarar verilebiliyor. Gıdaya katılan belli maddelerle çocuk belli şeylere bağımlı halede getirilebiliyor. Onun için okul kantinlerinde nelerin satılabileceği, nelerin satılmayacağı okul kantinlerindeki işleticilerinde aynen servis şoförlerinde olduğu gibi hem kantin işleticisi hem de kantinde çalışacakları bilmemiz lazım. Kantinde tesadüfen sabah kalkıp birisinin girip çalışmaması lazım. Biz önceden kantinde çalışacak personelin bilgileri gelecek, onunla ilgili gerekli araştırmayı yapacağız, ondan sonra kantinde çalışıp çalışamayacağına biz karar vereceğiz. Yoksa kantin işletmecisi her gün yeni bir personelle bizim karşımıza gelmeyecek" diye konuştu.

83 MİLYON TL'LİK TAŞIMALI EĞİTİM

Antalya'da geçen yıl öğle yemeği ve servis açısından devletin masraflarını karşıladığı taşımalı eğitim sisteminde 30 bin öğrencinin olduğunu da dile getiren Vali Karaloğlu, “Bunların hem servis hem yemek ihalelerini devletimiz karşılıyor ve geçen yıl sadece taşımalı sisteme 83 milyon 371 bin lira harcanmış. Helali hoş olsun. Eğitime harcadığımız her şeyin geri dönüşü daha büyük ve seve seve yapıyoruz" dedi.



OKUL VE ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

**Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne bağlı okul ve çevresinin tümüyle gözetlendiği okul sayısı 16'dan 31'e çıkıyor. Birer aylık periyodla kayıt yapılabilecek, merkezi sisteme bağlı olmayan kameralı okul sayısı 253'e yükseldi.

**Servis şoförleri ve kantin işletmecileri ve personelleri sertifikalı olmak zorunda ve GBT'si yapılmayan hiç kimse şoförlük ve kantincilik yapamayacak.

**Okul kantinlerinde yönetmelikle yasaklanan ürünlerinin satışına karşı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim altında tutulacak.

**Bütün okulların çevresindeki internet kafeler, kafe ve büfelerle okul çevreleri çocukların tütün, alkol, teknoloji ve uyuşturucu bağımlılıkları gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sürekli denetimler olacak.