Antalya'daki Oda ve Borsa seçimleri ertelendi

ANTALYA'DA yaklaşık 1 hafta sonra yapılması planlanan oda ve borsa seçimlerinin süreci ertelendi.

1 EKİM itibarıyla resmi olarak seçim süreci başlayacak olan 364 oda ve borsanın seçimlerine son dakika ertelemesi geldi. Antalya'da ise 1 Ekim tarihinden itibaren yapılması beklenen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Alanya, Kumluca, Manavgat ve diğer ilçelerdeki oda ve borsaların seçimleri de ertelendi. Hükümet kararı ile bugünkü resmi gazetede yayımlanan erteleme kararı, Türkiye genelindeki tüm oda ve borsa seçimlerini kapsıyor.

Erteleme sonrası yeni seçim takvimi Nisan'da başlayacak.