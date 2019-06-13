Antalya'daki klima faciasından sonra Alanyalı temsilciler uyardı

Kübra DUMAN

ANTALYA'DA özel hastanedeki klima dış ünitesinde meydana gelen patlamada hastanenin teknik personeli Arif Dal (30) öldü, 3 kişi yaralandı. Yaşanan bu olay gözlerin Alanya’da da oldukça yaygın olarak kullanılan klimalara çevrilmesine neden oldu. Alanya’daki konutların yüzde 90’ında, aralarında turistik tesislerin de bulunduğu işletmelerin neredeyse tamamında kullanılan klimalar gerekli müdahaleler zamanında ilgili mercilerce yapılmadığında birer ölüm makinesine dönüşebiliyor. Sektör temsilcileri Alanyalıları, Yeni Alanya Gazetesi aracılığı ile uyardılar. Vatandaşların korsan servislere karşı dikkatli olması gerektiğini belirten yetkililer, yanlış müdahalenin Antalya’da da olduğu gibi ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çektiler.

HASTANEDE KLİMA ÜNİTESİ PATLADI

Muratpaşa, Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin çatı katında, saat 09.20 sıralarında patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Çatı katına çıkan ekipler, patlamanın klima dış ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada meydana geldiğini belirledi. Ekipler, hastane teknik personeli Arif Dal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayda hafif yaralanan Eyüp Partal, Hacı Eray Kaya ve Gürkan Çetin ise aynı hastanede tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Dal'ın, 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, hastaneye gelen İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür bilgi aldı. Hülür yaptığı açıklamada yaralıların durumunun iyi olduğunu, sadece 1 işçinin parmaklarının koptuğunu ve tedavisine başlandığını söyledi.

ANTALYA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise saat 09.20 sıralarında özel hastanenin 5'inci kat teras katında bulunan klima motorlarının bakım ve temizliği yapıldığı sırada ölümlü iş kazası meydana geldiği belirtilerek, "Kazada, hastane teknik personeli, Arif Dal adlı vatandaşımız vefat etmiş, klima bakım işleri için hastanede bulunan Dostlar Klima adlı iş yeri çalışanları Eyüp Partal, Hacı Eray Kaya ve Gürkan Çetin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmış, tedavileri devam etmekte olup, olayla ilgili incelemeler devam etmektedir" denildi.

‘VATANDAŞ YETKİ BELGESİ SORSUN’

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) elektronik eşya ve dayanıklı tüketim malları ticareti faaliyetinde bulunan üyelerinin temsil edildiği 6’ncı Meslek Komitesi Başkanı Raşit Sadullahoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptıkları toplantının ardından açıklamada bulunduklarını ve Alanya halkını korsan servislere karşı uyardıklarını ifade etti. Vatandaşların klimalarının periyodik bakımını uzman ve gerekli yetkiye sahip kimselere yaptırmaları gerektiğini yineleyen Sadullahoğlu, klimaların ön filtrelerini ise vatandaşların kendilerinin 15 günde bir temizleyebileceğini ifade etti. Sadullahoğlu, “Kimliği belli olmayan servis elemanlarını tercih etmeyin. Ayrıca bu kişiler ucuz fiyat verdikten sonra evinize girdiklerinde çeşitli bahanelerle fahiş bedeller alıyorlar. Yanlış veya hatalı işlem yaptıklarında bu kişilere tekrar ulaşamıyorsunuz. Yetkili servis olmayan tamircilerin vatandaşları arayarak ‘Yetkili servisiz, bakım yapacağız’ dediğini biliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız dikkatli olsun. Bakım yahut onarım yapacak tamircilerin yetki belgesine sahip olup olmadığına önem versinler” dedi.

‘TAMAMEN TEKNİSYEN HATASI’

Beko-Arçelik Alanya Yetkili Servisi Ahmet Özer ise, Antalya’daki patlamanın ardından Antalya Bölge Müdürlüğü ile görüştüklerini belirterek, patlamanın teknik müdahalenin hatalı yapılması nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Bu noktada klimaların bakım ve onarımında yetki belgesine sahip kimselerce yapılmasının öneminin ortaya çıktığına işaret eden Özer, piyasada maliyeti düşürmek için kullanılan Çin menşeli gazların da dikkatli kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Özer,

“Tamamen teknik müdahalenin hatalı yapılmasından kaynaklı, teknisyen kaynaklı bir olay. Kullanılan gazın daha ucuz olabilmesi için piyasada özellikle Çin menşeli ürünlerde farklı karşımlar var. Maliyeti düşürmek için kullanılan bu karışımların içinde LPG dediğimiz yanıcı gaz da var. Yanlış işlem böyle elim durumlar oluşturuyor. Yanlış müdahale ve ucuz ekipmanla yapılan bir müdahaleden kaynaklanıyor patlama. Klimalara yapılan müdahalelerin yetkili servisler ile yetki belgesine sahip kimselerce yapılması gerekiyor. Piyasada korsan kişiler, bakım adı atında hatalı işlemler yapıyorlar” diye konuştu.

