Antalya'daki kız çocuğuna cinsel istismar davasında bilirkişi raporu geldi

MÜZİSYENLİK yapan, bu nedenle de sık sık seyahat eden F.Y., 2017 yılının Mayıs ayında 10 yaşındaki kızını Muratpaşa ilçesinde oturan annesine bırakıp, turneye çıktı. Geri döndüğünde ise kızının mutsuz olduğunu ve daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızı olan arkadaşının yanına gitmediğini fark etti. Neden gitmediğini sorunca da “Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı. Anne F.Y.'nin soruları üzerine küçük kız, A.Ö.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. F.Y.'nin şikayeti üzerine 2 çocuk babası A.Ö. gözaltına alınarak, tutuklandı. Hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma' ile 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 90 yıl hapis cezası istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö., adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Karara tepki gösteren anne ile davaya müdahil olan sivil toplum örgütleri, reddi hakim talebinde bulundu. Nisan ayında görülen duruşmada da mahkeme başkanı, davadan çekildiğini açıkladı.



KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ



Heyet değişikliğinin ardından görülen davanın 13'üncü duruşmasına tutuksuz sanık A.Ö., anne F.Y. ile taraf avukatları katıldı. A.Ö., daha önceki celselerde verdiği ifadesinde, otelde çalıştığını, olay tarihinde evde olmadığını iddia etti. Bunun üzerine taraf avukatları sitenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini talep etti. İncelemede yine, A.Ö.'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığı tespit edildi. Ancak mağdur avukatı, görüntülerin kesik kesik olduğunu belirterek, bilirkişi incelemesi istedi.



Kamera kayıtlarını inceleyen bilirkişinin hazırladığı rapor, dava dosyasına ulaştı. Şikayetçi anne F.Y.'nin avukatı Nuh Mete Gürün, görüntülerin güvenilir olmadığı kanaatinde olduklarını, kayıtların kesik kesik yapıldığını tekrarladı. F.Y. de ellerindeki adli tıp raporunun, sanığın suçu işlediğini gösterdiğini ifade ederek, “Kızım sanığı dışarıda gördüğünde manen bitik durumda. Kızım bu olaydan sonra epilepsi geçirdi" dedi.



Sanık avukatının raporu incelemek için süre talep ettiği duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını, diğer suçlardan ise beraatını talep etti. Mahkeme, duruşmayı erteledi.



UCİM BASIN AÇIKLAMASI YAPTI



Duruşma bitiminde, Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, basın açıklaması yaptı. Duruşma savcısının talebine destek veren Saadet Özkan, "Bugün sanığın hükümle birlikte tutuklanmasını isteyen savcımıza teşekkür ediyorum. Allah bu ülkede onun gibilerinin sayılarını arttırsın. Çünkü, bütün görsel delilleri saati saatine, hiçbir açık bırakmadan inceledi. Biz orada istismarcının yaptığı rezilliği de net bir şekilde gördük. Size ayrıntılarla ilgili hiç bir şey söyleyemiyorum, ama ortada çocuğun yaşadığı, dilimizin varmayacağı bir durum var. Biz bir çocuğun geleceğine kasteden vicdansızla mücadele ediyoruz. Biz ülkedeki bütün vicdan sahibi insanları 2 Mayıs'taki karar duruşmasına bekliyoruz. O gün çocuğumuzun kurtuluşu olacak" dedi.



Fertlerin öncelikli görevinin çocukları korumak olduğunu da ifade eden Özkan, “Biz onları korursak, aydınlık günleri göreceğiz. Çocukların, gözü yaşlı annelerin yanında olacağız" diye konuştu.