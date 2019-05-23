Antalya'daki inanç istismarcısının kayıtlarını TRT tespit edecek

YÜKSEL T. görüntüleri mahkemeye sunan mağdur E.O. hakkında, "Güzel hazırlanmış bir tiyatro sahnesinin içerisindeyim. Tahliyemi talep ediyorum. E. O. Bana, 'seni kimseye yar etmeyeceğim', 'senin karının ne mal olduğunu sana göstereceğim' şeklinde ifadeler kullandı. Bu nedenle bana komplo kurdu" dedi.

Antalya'da, 'sende ölüm büyüsü var' diyerek, ayrıca 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek birçok kişiden haksız kazanç sağlamak, 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak' ve 'cinsel saldırı' iddialarıyla tutuklanan sanıklar Tali Yüksel Y. ve eşi Öznur Y.’un yargılanmasına devam edildi. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Tali Yüksel Y. ve eşi Öznur Y., mağdur E.O. ve taraf avukatları katıldı.

Mağdur E.O., delil olarak mahkeme heyetine sunacağı görüntüler ve ses kayıtları olduğunu söyledi. Görüntülerin içeriğini anlatan E.O., "Görüntülerde Öznur Y.'nin eşi Tali Yüksel Y.'e, 'hoca efendi, hoca efendi bunları ben okudum' şeklinde sözleri ve hareketleri var. Yine aynı şekilde Öznur Y.'nin eşine yönelik, 'Bu insanları iyileştiriyor musun? Yoksa süre mi veriyorsun? Ne yaparsan yap. Ben bu işlerle uğraşmak istemiyorum' söylemleri mevcut" dedi.

Görüntüleri ve kayıtları 4 adet CD halinde mahkeme heyetine teslim eden E.O., Öznur Y.'nin,' hoca efendi, hoca efendi bunları ben okudum' dediği görüntüyü kendisine sanık Tali Yüksel Y.'nin sosyal medya aracılığıyla gönderdiğini söyleyerek, diğer görüntüleri ise akıllı saatin gizli kamerasından çektiğini belirtti.



“Bana, ‘seni kimseye yar etmeyeceğim’ dedi”

Suçlamaları reddeden sanık Tali Yüksel T., E.O.’ya sosyal medya aracılığıyla görüntü göndermediğini söyledi. Yüksel T., “Eğer gönderilmişse de hangi telefon numarasından gönderildiği tespit edilsin. Ayrıca eşimle aramda geçen konuşmalara yönelik iddiaları kabul etmiyorum. Güzel hazırlanmış bir tiyatro sahnesinin içerisindeyim. Tahliyemi talep ediyorum. E. O. Bana, 'seni kimseye yar etmeyeceğim', 'senin karının ne mal olduğunu sana göstereceğim' şeklinde ifadeler kullandı. Bu nedenden dolayı bana komplo kurdu. Keşke bunları bana söylediği zaman ses kaydı alsaydım. 'Eşinden boşanırsan seni şikayet etmeyeceğim' gibi söylemleri var. Keşke ses kaydı alsaydım. Vicdan azabı çekiyorum. Eşim suçsuz yere içeride yatıyor, çocuklarım rezil. Benim aleyhime ifade veren müştekilerde akraba. Birbirinin aynısı olan ifadeleri var. Onlarda bu komplonun içindedir" ifadelerini kullandı.

Sanık Öznur Y.'nin avukatı, müvekkilinin yaklaşık 14 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak, tahliyesini talep etti.

Öznur Y.'de tahliyesini talep ederek, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ifade etti. Öznur Y., CD içerisinde yer alan görüntülerin de asılsız olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti ise mağdur E.O.’nun sunduğu görüntü ve ses kayıtların, sanıkların orijinal sesiyle tespit edilmesine karar verdi. Mahkemenin kararıyla bilirkişi tarafından sanıklardan alınan ses kayıtları ve mağdur E.O.’nun sunduğu kayıtlar karşılaştırılarak, tespit yapılmak üzere Ankara TRT Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek.

Aynı zamanda mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devam edilmesi gerektiğine karar vererek, davayı erteledi.