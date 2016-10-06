Antalya'daki huzurevindeki görüntülerin sebebi

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, dermatoloji uzmanı tarafından yapılan muayenesinde hastadan yara kültürü alındığı, pansuman amaçlı kullanacağı ilaçların reçete edilerek antibiyotik ilacı için A.S.'nin Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'ne yönlendirildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:
“Enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından hastanın kan ve idrar tahlilleri yapılmış olup, tahlil sonuçları beklenmektedir. Çıkacak sonuçlara göre gerekli görülürse hastanın tedavisi düzenlenecektir. Hastanın tüm tedavisi ayaktan gerçekleştirilmiş olup, yataklı tedavi uygulaması gerekli görülmemiştir. Huzurevi yetkilileri ile görüşülerek hastanın hastanemizde tetkik ve tedavileri ile ilgili yapılacak bir şey olması halinde bizzat hastanemiz başhekimliği tarafından ilgilenileceği ifade edilmiş olup, bakımı için hekimlerimiz tarafından gerekli tavsiyelerle hasta A.S. bakımevine gönderilmiştir."
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