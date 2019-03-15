Antalya'daki Asım Bayram cinayetinin zanlısından, FETÖ itirafı!

VAHŞİ bir cinayete kurban giden ve Antalya Varsak bölgesinde cenazesi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat G. FETÖ itirafıyla izleyicileri şaşırttı.

10 MİLYON DOLAR VERDİLER

Vahşi bir cinayete kurban giden ve Antalya Varsak bölgesinde cenazesi bulunan Asım Bayram cinayeti ile ilgili zanlıların verdiği ifadeler gelmeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında 82 yaşındaki Asım beyin katil zanlılarından Murat G.'nin daha önce işlediği cinayet ile ilgili verdiği bilgiler ise stüdyoda şok etkisi yarattı. Murat G. daha önce işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini 10 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını belirtti. Asım beyin katil zanlısı Murat Güneş'in daha önce ifade verdiği savcının FETÖ ile bağlantısı olduğunu belirtmesiyle Asım Bayram cinayeti bambaşka bir konuyu da aydınlatmaya yüz tuttu.

"AZMETTİRİCİM ÇOK ÜNLÜ BİRİ"

Bu gün canlı yayında Müge Anlı, Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat G.'in emniyet güçlerine verdiği ifadeyi açıkladı. Anlı "Gözaltındaki sorgulama sırasında Emniyet yetkilileri çok önemli bir bilgiye daha ulaştı. Şimdi bu bilginin içeriğini emniyetten almadım çünkü bize de daha önce anlatmıştı zanlı Murat. zanlı Murat daha öncede bir cinayetten ceza evinde yatmıştı. Hatta bizim ile yaptığı röportajda 'Ben cinayet işledim hapisten çıktım ama artık bir oğlum var bir daha ceza evine girmek istemiyorum suça bulaşmadım' demişti. Murat'a emniyet yetkilileri daha önce işlediği cinayet ile ilgilide bir takım sorular soruyorlar. Murat o cinayeti de anlatıyor ve diyor ki "Ben o cinayetin kiralık katiliydim. Bir azmettiricim vardı. Üstelik o cinayetin ardında tam 12 milyon yatıyor. Azmettiricim ise Türkiye'nin çok yakından tanıdığı çok ünlü biri." açıklamasını yaptı.

"DAHA ÖNCEKİ SAVCI ŞU ANDA TUTUKLU"

Müge Anlı, "Ben o kişiyi açıklayamayacağım ancak sayın savcı iddianamesini açıkladığı zaman Türkiye çok uzun bir süre konuşacaktır diye düşünüyorum. O dönem yargının bir kısmını ele geçiren terörist güçlerde vardı. Murat o dönemde savcıya anlattım ama savcı bunu hasır altı ettiğini iddiasında bulunmuş. Daha önceki savcı ise şuanda tutuklu." olduğunu söyledi.

"HEPİMİZ ÖLECEĞİZ"

Asım Bayram'ın Adli Tıp kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeyi ise Asım Bayram'ın oğlu Mevlüt Bayram aldı. Mevlüt Bayram burada yaptığı açıklamada" Görevimiz asli görevimiz babamız yani. Ölüm hak hepimiz öleceğiz yani. Üzüntümüz büyük ama yerini sevinç alıyor yani beterin beteri var diyorlar ya hani. Bulunmasına sevindik. Mezarı olacak herkes gibi. Bizde gideceğiz bayramlarından sonra mezarına" dedi. Öte yandan Asım Bayram'ın cenazesi bu gün Isparta'daki köyünde toprağa verildi.