Antalya'daki afetler enerjiyi de vurdu

24-27 OCAK tarihleri arasında Antalya'yı ve 26-28 Ocak tarihleri arasında Isparta'yı etkisi altına alan olumsuz hava şartları, elektrik iletim hatlarında da büyük tahribata yol açarken, AEDAŞ kesintisiz enerji için 7/24 sahadaydı. Meteorolojinin hava tahminlerini 4-5 gün önceden alarak iş planlarını buna göre düzenleyen AEDAŞ, 24 Ocak tarihinde Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli yağış ve fırtına başlamadan ön hazırlıklarını yaptı. Fırtınanın şiddetini artırması üzerine genel müdürlük binasında yer alan ve kesintileri uzaktan takip ve müdahaleyi mümkün kılan SCADA Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu.

İlk etapta afetin büyük hasar verdiği Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde yeni vardiya düzenleri oluşturularak izinler iptal edildi, ekip sayıları arttırıldı. 24-25 Ocak tarihinde Isparta, Burdur ve yüklenici personeli Antalya Merkez ve batı ilçelerine gönderildi. 26-27 Ocak tarihlerinde de Isparta Bölgesi'ne Burdur ve diğer bölgelerden ekip takviyesi yapıldı.

HATLARDA CİDDİ HASAR OLUŞTU

24-27 Ocak tarihleri arasında şiddetli yağış, fırtına ve hortum nedeniyle bölgede 197 elektrik direği yıkılırken, yaklaşık 147 km alçak gerilim, 65 km de orta gerilim hattı hasar gördü. Bu sırada 855'i Antalya, 126'sı ise Isparta'da olmak üzere toplam 981 adet arızaya çözüm üretildi. Söz konusu arızalar 377 bini Antalya, 33 bini ise Isparta'da olmak üzere toplam 410 bin elektrik abonesini etkiledi. Elektrik kesintilerinde lokasyon belirleme ve trafonun hangi hattan beslendiğini görme olanağı sağlayan SCADA, kesinti yönetim (OMS) ve enerji izleme sistemleri ile gece gündüz olağanüstü bir performansla sahada mücadele veren ekibi ile 7/24 görev yapan AEDAŞ, 27 Ocak itibarıyla bölgede enerjisiz abone bırakmadı.

BİR GÜNDE 54 BİN ÇAĞRI GELDİ

Antalya'da can kaybına yol açan, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan, tarım arazileri, seralar ve binalara, elektrik hatlarına ağır hasar veren fırtına ve hortum nedeniyle AEDAŞ'ın Çağrı Merkezi de rekor çağrıya yanıt verdi. Günde ortalama 5 bin çağrı alınırken 26 Ocak Cumartesi günü gelen çağrı sayısı 54 bini aştı. Bu çağrıların 35 bini sesli yanıt sistemi ile 19 bini de müşteri ile direkt görüşerek karşılandı.

'HIZLA ÇÖZÜM ÜRETTİK'

Bölgedeki tahribatın oldukça yüksek olduğunu dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bölgemizi etkisi altına alan fırtına ve hortum ağaçları söktü, otomobilleri hatta uçakları sürükledi. Böyle bir ortamda halkımızın enerji sorunu yaşamaması için bizler de gece gündüz görev başındaydık. Bugüne kadar teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve aldığımız önlemler sayesinde arızalara hızla çözüm ürettik ve 27 Ocak itibarıyla enerjisiz hiçbir bölgemiz kalmadı" dedi.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR MESAJI

Bahadır Müdüroğlu, çalışanlara teşekkür mesajı da gönderdi. Mesajda, “Değerli çalışma arkadaşlarım; Antalya'yı etkisi altına alan sert hava koşulları, şiddetli fırtına ve hortum süresince çok zorlu bir görev üstlendiniz. Sizin sonsuz enerjiniz, 'enerjimiz' oldu. Bu dönemde şehrimizi enerjisiz bırakmamak adına gösterdiğiniz yoğun çaba ve özverili çalışmalarınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Hepimize geçmiş olsun" denildi.

