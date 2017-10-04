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Antalya'da yürek burkan görüntüler

Antalya’da yiyecek bulmak için sebze ve meyve haline gelen anne ile çocukları, çöpe atılması için konteyner kenarına bırakılan çürük domatesleri topladı

Antalya'da yürek burkan görüntüler

Antalya’da yiyecek bulmak için sebze ve meyve haline gelen anne ile çocukları, çöpe atılması için konteyner kenarına bırakılan çürük domatesleri topladı

04 Ekim 2017 Çarşamba 14:06
Antalya'da yürek burkan görüntüler
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ÜKEDEKİ iç savaştan kaçarak Antalya’ya gelen Suriyeli ailelerin dramları yürek burkuyor. Suriyeli bir anne, küçük çocuğuyla birlikte motosikletle sebze ve meyve haline yiyecek aramaya geldi. Tek tek çöp konteynerlerinin içerisinde yiyecek arayan anne, herhangi bir şey bulamayınca, 50 metre ileride sebze satıcıları tarafından çöp konteyneri kenarına bırakılmış çürük domateslere yöneldi. Oğluyla birlikte ihtiyacı kadar domatesi alıp bir bölümünü motosikletin bölmelerine yerleştiren kadın kasada kalan diğer domatesleri de yine kasasıyla birlikte kafasını üzerine koyarak konteynerin yanından ayrıldı.
Bu sırada aynı bölgeye başka bir anne ile okul çağındaki 2 kızı, ellerinde pazar arabasıyla geldi. Yine çöp konteynerlerine bakan anne ve kızları, umdukları sebze ve meyveleri bulamadı. Diğer ailenin topladığı çürük domateslerin olduğu yere gelen aile, kalan domatesleri pazar arabalarına koyarak halden ayrıldı.
Her iki ailenin yürek burkan bu görüntüleri ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSuriyeli
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