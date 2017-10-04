Antalya'da yürek burkan görüntüler

ÜKEDEKİ iç savaştan kaçarak Antalya’ya gelen Suriyeli ailelerin dramları yürek burkuyor. Suriyeli bir anne, küçük çocuğuyla birlikte motosikletle sebze ve meyve haline yiyecek aramaya geldi. Tek tek çöp konteynerlerinin içerisinde yiyecek arayan anne, herhangi bir şey bulamayınca, 50 metre ileride sebze satıcıları tarafından çöp konteyneri kenarına bırakılmış çürük domateslere yöneldi. Oğluyla birlikte ihtiyacı kadar domatesi alıp bir bölümünü motosikletin bölmelerine yerleştiren kadın kasada kalan diğer domatesleri de yine kasasıyla birlikte kafasını üzerine koyarak konteynerin yanından ayrıldı.

Bu sırada aynı bölgeye başka bir anne ile okul çağındaki 2 kızı, ellerinde pazar arabasıyla geldi. Yine çöp konteynerlerine bakan anne ve kızları, umdukları sebze ve meyveleri bulamadı. Diğer ailenin topladığı çürük domateslerin olduğu yere gelen aile, kalan domatesleri pazar arabalarına koyarak halden ayrıldı.

Her iki ailenin yürek burkan bu görüntüleri ise kameralara saniye saniye yansıdı.