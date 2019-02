Antalya'da Yılın Kadını Ödülü o isme verildi

ANTALYA Tanıtım Vakfı (ATAV) çatısı altında 2015 yılında kurulan Antalya Kadın Müzesi'nin (AKM) her yıl düzenlenen “Prof. Dr. Jale İnan 2018 Antalya Yılın Kadını Ödül Töreni” gerçekleştirildi.

Törende açılış konuşmasını yapan Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Kadın Müzesi'nin kuruluşundan bu yana her yıl 1 Şubat'ta Prof. Dr. Jale İnan'ın doğum gününde yılın kadını ödül törenini düzenlediklerini dile getirdi. Başkan Gül Ege, "Antalya Kadın Müzesi, rol model kadınları ön plana çıkartarak toplumdaki başarılı ve ilkleri yapmış kadınlarla kenti tanıtmayı misyon haline getirmiştir. Yakın zamanda sergiye açacağımız Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları projemiz bunlardan bir tanesi. Antalya Arkeoloji Müzesi ve Side Müzesi'nde görebileceğiniz 20 adet antik çağ kadın başının büstler üzerine 3D çıktısı alınarak, 3D çıktıların kafaları gerçek peruk saçlarla taranacak ve modellemeler yapılacak. Projemizin bilim danışmanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Küratörü Ebru Nalan Sülün ve Saç Artisti Mustafa Demirbağ. Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'nun desteğiyle projemize BAKA'dan hibe aldık, sponsorlarımız Corendon Airlines, Cantek Group ve MD Kuaför'ün katkısıyla sergimizi ilk olarak mart ayı içerisinde Antalya Arkeoloji Müzesi'nde açacağız. Daha sonra sergimiz Avrupa ülkelerindeki arkeoloji müzelerinde yer bulacak. Kadın teması üzerinden kentimizi tanıtarak, ne denli güçlü bir tarihe sahip olduğumuzu ve kadının nasıl bir statüye sahip olduğunu dünyaya anlatacağız” diye konuştu.

Yılın kadını: “Suna Kıraç”

Antalya Kadın Müzesi'nin bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlere değinen Başkan Yeliz Gül Ege, yılın kadınını ise şu sözlerle açıkladı:

"İdeallerini paylaşanların arttığı sürece kendisinin zenginleşeceğini düşünüyor, ülkesine çok değer veriyor, eğitim sanat bilim ve estetik dallarında geleceğe nesiller yetiştirmeyi hedefliyor ve bunun için çok çalışmış. Eğitimin önemine çok inanıyor, çünkü ülkemizde her çocuğun aynı eğitimi alamadığını biliyor. Onu inanç, irade ve ideal ile tanımlayabiliyoruz. Yılın Kadını, Suna Kıraç."

ATAV Başkanı Gül Ege'nin yılın kadınını açıklamasının ardından Gazeteci ve Belgesel Yapımcısı Rıdvan Akar'ın Suna Kıraç'ın yaşamını konu aldığı “Kutup Yıldızı-Sönemeyen Kılavuz” belgeseli izleyicilerle buluştu. Belgeselin ardından Başkan Gül Ege, Prof. Dr. Jale İnan'ın yakını Suzan Teksel ile birlikte yılın kadını Suna Kıraç adına ödülü AKMED Direktörü Oğuz Tekin'e verdi.

"Suna'nın gözlerinden sıcak bir selam gönderiyoruz"

Ödül için teşekkür eden AKMED Direktörü Oğuz Tekin, program çakışması sebebiyle törene katılamayan İnan Kıraç'ın yazdığı mektubu okudu. Kıraç mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Koç ailesi Antalya'yı çok sever, burada Talya Oteli'ni açmalarının ardından Suna ve ben Antalya'yı sık sık ziyaret etmeye başladık. Daha sonraki yıllarda Kaleiçi bölgesinin güzelliklerini ve şehrin kültürel değerlerini yavaş yavaş keşfederek bu şehre gönlümüzü kaptırdık. Bu sevginin ışığında Kaleiçi'ndeki evimize depo gibi harap bir alan aldık, sonra burada bir kilise olduğunu öğrendik, Aya Yorgi Kilisesi. Burayı restore ettirerek sevgili eşim Suna'ya doğum günü hediyesi verdim. Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü'nün (AKMED) ilk adımıydı bu, AKMED Antalya ve çevresinde yapılan, yapılacak olan arkeolojik kazılarla Selçuklu ve Osmanlı tarihi sanatıyla ilgili çalışmalar yapmak ve bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla kuruldu. Zamanla yakındaki bazı binaları alıp restore ederek AKMED bünyesine kattık. Bu yapıyı sergi mekanlarıyla, kütüphanesiyle, çalışma salonlarıyla dünya standartlarında bir araştırma enstitüsü haline getirdik. 20 yıl boyunca Akdeniz dünyasına odaklanmış nitelikli projeler üreten, yayınlar yapan, yüzlerce bilim insanına burs ve destek sağlayan bir bilim, kültür araştırma enstitüsü haline gelen AKMED'i 2016 yılında Suna&İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi adı altında Koç Üniversitesi bünyesine aldık. Antalya Tanıtım Vakfı ve Antalya Kadın Müzesi'nin eşim Suna Kıraç'a verdiği yılın kadını ödülü bizim için çok anlamlıdır, sizlere Suna'nın gözlerinden sıcak bir selam gönderiyoruz."

Tören sonunda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akra Hotels Genel Müdürü Gökhan Polat'a Antalya Kadın Müzesi'ne katkılarından dolayı Antalya silüeti takdim etti. Antalya Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Zafer Alkaya ise Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Sibel Kızılateş'e kadın müzesine verdiği desteklerden dolayı ATAV yayınlarını takdim etti. Tören, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin mini konseri ve kokteyl ile sona erdi.

Törene, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Uluslararası Proje Yöneticisi Ayşe İnan, Suna&İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin, Akra Hotels Genel Müdürü Gökhan Polat, ANSİAD Başkanı Sadi Kan, ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, ATAV Başkan Yardımcısı Zafer Alkaya, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Sibel Kızılateş, Prof. Dr. Jale İnan'ın akrabası Suzan Teksel, AKM Danışma Kurulu Üyeleri ve çok sayıda misafir katıldı.